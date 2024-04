Nem eszik olyan forrón a felújítást: lesz elég építőanyag az új támogatás igénylőinek?

Biztosan lesz elég építőanyag azoknak, akik már a nyárom lecsapnának a ma bejelentett új otthonfelújítási támogatásra.

Mint ma beszámoltunk róla, a kormány egy százmilliárdos otthonfelújítási támogatást indít, a tervek szerint már a nyáron lehet pályázni a részben vissza nem térítendő támogatásból, részben kedvezményes hitelből áló csomagra. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy ha egyszerre sokan rohamozzák majd meg az igénylőhelyeket, akkor lesz-e elég építőanyag, hogy minden igényt kielégítsen?

Juhász Attila, az Újház Kft. igazgatóságának és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke kommentárjából msot választ kaphatunk ezekre a kérdésekre. Az alábbiakban ezt közöljük.

A magyar építőipar nagyon várta már ezt a támogatási formát, mert ez teszi teljessé azt a palettát, amit a CSOK+ és a napelem program indított útjára, és ez az a támogatási forma, ami az építőiparban tevékenykedő legtöbb kis és középvállalkozást pozitívan érinthet. Éppen emiatt várhatóan sokan is fogják igénybe venni a támogatást, hiszen a lakosság körében az elmúlt év turbulenciái miatt sok az elhalasztott építkezés és felújítás.

Az 1 millió forintos önerő, a 6 millió forintos támogatással és kedvezményes hitellel kiegészülve elegendő ahhoz, hogy a főleg vidéki és agglomerációban található családi házak épületenergetikai korszerűsítését meg tudják oldani a tulajdonosok. Ebből a forrásból kivitelezhető egy átlagos 90-es évek előtt épült 80-100 m2 alapterületű családi ház teljes külső hőszigetelése, beleértve a födém szigetelést is, ami nyílászáró cserével párosulva együttesen akár 50 százalékos energiahatékonysági javulást eredményezhet.

Maximális hitelfelvétellel és a 8 éves futamidővel számolva ennek havi törlesztőrészlete 30 ezer forint körül fog mozogni. Ez olyan vállalható összeg, ami mellett az energiaszámlák csökkenése és az épület értékének emelkedése bőven megtérülővé teszi a lakosság számára a beruházást.

Építőanyagból és azon belül szigetelőanyagból nincs, és várakozásunk szerint nem is lesz hiány. Magyarországon több mint 20 nagy – akár több gyáregységgel is rendelkező EPS (tipikusan használt homlokzati polisztirol) és kőzetgyapot szigetelőanyagot gyártó vállalat működik, ők alig várják, hogy ismét növelhessék kapacitás kihasználtságukat, tehát ezen a téren bőven van hazai alapanyag. Ugyancsak biztosított a hazai gyártású nyílászáró ellátás. Magyarországon nagyságrendileg 200 hazai homlokzati (műanyag, fa és alumínium) nyílászáró gyártóüzem működik, így ebben az építőanyag szegmensben is zavartalan az ellátás.