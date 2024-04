Alig ismerjük, alig fogyasztjuk ezt a szupernövényt, holott rengeteg terem belőle Magyarországon

Ahhoz képest, hogy az Európai Unióban Magyarország a hatodik-hetedik legnagyobb spárgatermesztő, itthon kevés fogy belőle - írja a HelloVidék.

A piaci adatok szerint Magyarországon nagyjából 2000 hektáron 3000 tonnát termesztenek spárgát, amelynek 80-90 százaléka exportra megy, főként Németországba és Ausztriába. A spárgaszezon jellemzően április végétől június elejéig tart, vagyis legalább olyan hosszú, mint az eperé. Idén azonban a szokatlanul enyhe időjárás miatt hetekkel előbb megjelenhet a magyar spárga a piacokon.

Tavaly a termelők nagy átlagban jó évet zártak, a termés mennyiségileg is rendben volt (5000 tonna körüli országos volumen), és az április végi szezonkezdetnek köszönhetően a fagykárok (bár voltak) hatása is enyhébb volt. Növényvédelem szempontjából is kedvezően alakult a helyzet, mert nem volt extrém csapadék, így a rozsda és a gomba ellen nem kellett a szokásosnál többet védekezni és a rovarkértevőknél sem tapasztaltak túlszaporodást. Jól alakultak az árak is, ami azt jelenti, hogy viszonylag magasan indultak, és nem zuhantak be meredeken a nagyobb tételek piacra érkezésekor sem.

Idén pont az jelenti a veszélyt, hogy a korai szezonkezdet idején még a spanyol spárga van a piacokon, és van olyan aggály, hogy emiatt esetleg valamivel alacsonyabb lesz a magyar zöldség ára - mondta el a lapnak Kocsis Mártont, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs szakmai referense.