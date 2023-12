Karácsonyra érik be ez az elfeledett, különleges gyümölcs: fillérekből főzhetsz lekvárt belőle

Kiváló minőségű és olcsó lekváralapanyag a csupán karácsonyra beérő naspolya – írja a HelloVidék.

A Magyarországon is megtermő gyümölcsök közül a naspolya az egyik legfurcsább – nem csak a külseje különleges, hanem azon tulajdonsága is, hogy csupán karácsonyra érik be. Szokatlan jellemzői ellenére a gyümölcsnek mézédes íze van, miközben húsa rengeteg pektint tartalmaz. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Nos azt, hogy a gyümölcs kiváló lekváralapanyagnak számít.

