Napelemesek figyelem: akár 5 forintnál is több járhat az áramért, azonban vannak még akadályok

Elfogadta a napelemes szervezetek javaslatát az Energiaügyi Minisztérium, így 2024-től lehetőség lesz a lakossági napelemes bruttó elszámolásban arra, hogy az 5 forintos garantált árnál magasabb áron is el lehessen adni az energiát a piaci kereskedőknek. Azonban ennek a gyakorlati megvalósításához több akadályt is le kell még küzdeni – derült ki a Portfolio szakmai körképéből.

A tárca idén ősszel jelezte a régóta várt bruttó elszámolási rendszer néhány paramétrét, ami alapján ugyanúgy garantáltan bruttó 5 forintért tudja eladni a háztartási napelem tulajdonosa a fel nem használt energiát, mint amennyiért a rezsicsökkentési rendszer az átlagfogyasztási határig hozzájut az energiához, de lesz lehetősége arra is, hogy szerződjön egy piaci kereskedővel, amely üzleti alapon akár az 5 forintnál magasabb árat is kifizethet érte.

A Portfolio most ennek kapcsán kérdezett, ugyanis ez a rendszer piaci lehetőséget is bevisz a merev rezsicsökkentési rendszerbe, miután megnyitja az utat a dinamikus árazás alkalmazása előtt is, amelynek bevezetésére a minap tett hivatalos vállalást a magyar kormány az Európai Bizottság felé.

Azonban a lap kérdéseire kapott válaszok alapján kiderült, hogy bár meghallgatta a kormány a napelemes szakmai szerezetek javaslatát, és valóban lehetővé teszi a brittó elszámolást, azonban ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is működjön több jogi és technikai akadályt is le kell küzdeni.

Így tehát a jogszabályi keretet is át kell alakítani, illetve az elszámolási rendszerbeli kihívásokat is meg kell oldani ahhoz, hogy valóban érdekeltté lehessen tenni a piaci kereskedőket az erre a piacra való belépéshez.

Az egyik megoldási irány az energiaközösségek létrehozása, illetve megerősítése lehet, és éppen ezért ígérte meg a tárca a válaszában azt, hogy „már most előkészíti például az energiaközösségi szabályozás megújítását, egyszerűsítését.”

A befutott válaszokat teljes terjedelmükben itt lehet elolvasni.