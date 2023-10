Te sem mosod meg a banánt? Erről mindenképp tudnod kell: veszélyes anyagokat vihetsz a szervezetedbe

A zöldségek és gyümölcsök fogyasztása előtt legtöbbünk automatikusan megmossa az evésre szánt csemegét. Azonban ez főleg azok esetén igaz, melyeknek a héját is elfogyasztjuk, de a mi a helyzet azokkal, amelyeknek a külső burka kidobásra kerül? Meg kell mosni a narancsot, banánt vagy avokádót evés előtt?

A vastag héjú gyümölcsök esetén, mint a banán meg a narancs nincsenek automatikusan rögzült szokásaink a fogyasztásuk előtt, így jellemzően mosás nélkül esszük meg ezeket a gyümölcsöket. Azonban kiderült, hogy a narancs, banán vagy más vastagabb héjú gyümölcs fogyasztás előtti megmosása is ugyanolyan fontos, mint puhább héjú társaiknál.

Tamika Sims, a Nemzetközi Élelmiszer Információs Tanács élelmiszer-technológiai kommunikációs vezető igazgatója elmondta, hogy ezek esetén is fontos, hogy fogyasztás előtt megmossuk a gyümölcsöt vagy zöldséget.

Azokat a termékeket, amelyeknek héja van, tiszta folyóvízzel kell megmosni, még akkor is, ha azt tervezzük, hogy kidobjuk. Ez a biztonságos élelmiszer-kezelés legjobb gyakorlata, hogy minimalizáljuk a héjon lévő szennyeződések vagy mikrobák átjutását a belsejében lévő gyümölcsre, amelyet fogyasztani tervezünk.

Sims.

Miért mossuk meg a vastaghéjú gyümölcsöket?

Akadnak olyan szennyeződések, melyek szabad szemmel is jól kiszúrhatóak, de nem ezek jelentik az igazi kockázatot, mivel ezektől általában megszabadítjuk a fogyasztani kívánt ételt. Azonban vannak olyan mikroorganizmusok és szennyeződések, melyek nem láthatóak, de mégis megtalálhatóak a héjon. Emellett fontos információ, hogy gyakran kezelik kémiai anyagokkal is a gyümölcsöket, hogy segítség az érést, és ezek elfogyasztása sem feltétlenül egészséges.

A banánhéj, az avokádóhéj és más, vastag külsővel rendelkező termékek ugyanúgy hajlamosak arra, hogy baktériumok legyenek rajtuk, mint a puhább, finomabb héjú gyümölcsökön és zöldségeken, mondta Trevor Craig, a Microbac Laboratories élelmiszerbiztonsági szakértője és műszaki képzési és tanácsadási igazgatója.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal mintát vett egy avokádó külső héjáról, és azon kimutatható volt a listéria és szalmonella baktérium is.

Ezek a vastagabb héjak valóban megnehezítik a baktériumok vagy a szennyeződések bejutását a húsba, ami hosszabb eltarthatóságot biztosít. Craig szerint azonban, amikor átvágunk egy avokádót vagy banánt, a kés bármit a héjon az ehető húsra nyomhat, ami keresztfertőzést okozhat.

A termék megmosása csökkenti ennek valószínűségét. Ez nem egy tökéletes folyamat, és természetesen nem teszi sterilé az ételt, de csökkentheti a kockázatot – tette hozzá Craig.

Mi a legjobb módja a termékek mosásának?

Sims szerint bármilyen termék mosásához elegendő a tiszta folyóvíz. Nem kell speciális termékmosót, szappant vagy mosószert használni. A Centers for Disease Control and Prevention is arra figyelmeztet, hogy ne használjunk fehérítőt vagy fertőtlenítőszereket a gyümölcsökön és zöldségeken.

Ha igazán biztosra akarunk menni, akkor egy rész ecetből és négy rész tiszta vízből álló hígított ecetes oldattal permetezhetjük be az élelmiszereket.

Craig.

Valamint hozzátette, hogy: "ez segít elpusztítani néhány baktériumot, és nem hagy rossz ízt vagy esetlegesen veszélyes vegyi anyagokat az ételeken."

Joshua Resnick, a Kulináris Oktatási Intézet vezető szakács-oktatója azt ajánlotta, hogy ha valamilyen feltűnő szennyeződést találunk például a burgonyán, egy konyharuhával súroljuk át alaposan, majd mossuk meg vízzel. A vastagabb héjú gyümölcsökhöz és zöldségekhez kefét is használhatunk, hogy mélyreható tisztítást végezzünk.

A gyümölcsöket és zöldségeket a nyers hústól, baromfitól és tenger gyümölcseitől elkülönítve tároljuk és készítsük el, hangsúlyozta Sims. "Ez azt jelenti, hogy az ételek termény- és állati fehérje részeinek elkészítése során használt előkészítő eszközöket - például vágódeszkát és késeket - is külön kell használni." A gyümölcsök és zöldségek mosása mellett azok feldolgozásakor is jó, ha körültekintőek vagyunk, a mosogató, konyhapult és egyéb konyhai eszközök tisztán tartása is fontos része ennek. Az ehhez hasonló fontos konyhai higiéniára vonatkozó praktikákról korábban már mi is írtunk egy cikkünkben, ahol több ilyet is összegyűjtöttünk és tematizáltuk azok betartásának fontosságát.

Mennyibe kerülnek a vastag héjú gyümölcsök?

A KSH oldalán elérhetőek az átlagos fogyasztói árak hónapokra lebontva az elmúlt évekből, ez alapján néztünk meg pár tipikus, hazánkban gyakran fogyasztott zöldséget és gyümölcsöt, melynek héját nem fogyasztjuk. Ezek közé tartozik a gyümölcsök terén a banán, narancs, a nyár slágerének tekinthető görögdinnye, valamint a citrom, melynek héját is gyakran hasznosítjuk süteményekben. Illetve ezek mellett a sárgarépát néztük meg, amelynek ugyan vastag héja nincsen, de általában megpucolt állapotban használjuk fel, és rengeteg magyar ételnek az alapját képezi.

A fenti ábra alapján látható, hogy a vizsgált 3 évben nagy árkülönbségek figyelhetőek meg. Azonban a legnagyobb drágulás 2021 augusztusa óta a sárgarépát érinti, több mint 85%-os árnövekedést láthatunk.

Ha ilyen ütemben növekszik a sárgarépa ára, hamarosan1 kg sárgarépa elérheti az 1000 forintot is.

A citromot leszámítva mindegyik folytonos drágulást mutat évről-évre, a citrom esetén látunk csak csökkenést a tavalyi árhoz képest. A sokak által kedvelt banán kilója is már 715 forint volt augusztusban, ami a tavalyi augusztusi árhoz képest 21%-os dráguláson esett át.