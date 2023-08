Hatalmas változás érik az albérletpiacon: kapkodhatják a fejüket a főbérlők

Júliusban országosan és Budapesten is 1,9-1,9 százalékkal nőttek az átlagos lakbérek az egy évvel korábbihoz képest. Éves összevetésben pedig 13 és 14 százalékos volt a drágulás a KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint. Az egyetemek és főiskolák tanévkezdése előtti albérletszezonban a kínálat is jelentősen bővült. Július közepén még 11,5 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetésből válogathattak a bérlők, augusztus végére ez a szám viszont közel 14 ezerre nőtt.

A kiadó lakások átlagos bérleti díja augusztus végén 230 ezer forint volt, szemben az egy hónappal korábbi 240 ezer forinttal, azaz a tartós növekedés után megtorpant az albérletárak növekedése. Bár júliusban még dinamikusan emelkedtek az országos és fővárosi lakbérek a KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint, de Budapesten augusztus végén már megtorpant a kiadó lakások drágulása.

“Júliusban havi összevetésben országosan és a fővárosban egyaránt 1,9 százalékkal nőttek a bérleti díjak a KSH-ingatlan.com lakbérindex szerint, ami érthető, hiszen a ponthatárok kihirdetése után felélénkült a kereslet. Tavaly júliushoz képest az országos lakbérek 13, a budapestiek 14 százalékkal emelkedtek.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A kiadó lakások 56 százalékát adták a fővárosi lakóingatlanok, a megyei jogú városok részesedése 29 százalékos, a fennmaradó több mint 10 százalék pedig a kisebb településeken található. Budapesten a kiadó lakások átlagos alapterülete 55 négyzetméter, a megyei jogú lakásokban pedig 58 négyzetméter.

Egyre szélesebb a kínálat, megtorpant a fővárosi drágulás

Balogh László azt is elmondta, hogy augusztusban több jelentős változás történt a piacon. “A kereslet mellett a kínálat is dinamikusan bővült az idei albérletszezonban. A ponthatárok kihirdetése előtt 11,5 ezer lakás és ház volt a kínálatban, augusztus végén pedig már közel 14 ezerről volt szó, ami majdnem 20 százalékos bővülést jelent. Másrészt Budapesten az átlagos bérleti díjak már csak 230 ezer forintot tettek ki augusztus végén, szemben az egy hónappal korábbi 240 ezer forinttal. Tehát a tartós drágulás után megtorpant az átlagos lakbérek emelkedése a fővárosban” - tette hozzá a szakember. Budapesten belül továbbra is komoly különbségek vannak. A legolcsóbb városrészt a XXI. kerület, ahol 160 ezer forint volt az átlagos lakbér augusztus végén, míg a legdrágábban - átlagosan 320 ezer forintért - az V. kerületi lakásokat kínálják a tulajdonosok.

A vármegyeszékhelyeken az összesített átlagos bérleti díj 140 ezer forint volt, ami minimális növekedést jelent az egy hónappal korábbi 136 ezer forinttal szemben. Debrecen, Veszprém és Győrben számít a legdrágábbnak, ezekben a városokban 160-180 ezer forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbbak között van Miskolc, Salgótarján és Békéscsaba, utóbbi vármegyeszékhelyeket 100 ezer forintos átlagos bérleti díj jellemzi.