Ez lehet a magyar ingatlanpiac vége? Milliós károkat okozhat a CSOK megnyírbálása

Az előző heti kormányinfón bejelentett otthonteremtési támogatások változásai jelentősen befolyásolhatják az ingatlanpiacot a Duna House elemzői szerint. A pontos részletszabályok, valamint a 2024-re érvényes támogatások feltételei még nem ismertek ugyan, de a vevőknek és eladóknak nagyon fontos időben kapcsolni, mert akár 10 millió forint is lehet a tét a Credipass számításai szerint. A kistelepülések és a városok ingatlanpiacán eltérő hatásokra számít a Duna House, aki a következő éves támogatások bizonytalan helyzetére hívta fel a figyelmet.

A „városi” CSOK kivezetését, a falusi CSOK összegének bővítését és a Babaváró támogatás emelését, de feltételeinek szigorodását jelentették be a csütörtöki kormányinfón, amelyek összessége jelentős hatással lehet az ingatlanpiacra rövid és hosszú távon egyaránt. Rövidtávú hatásként a városokban felfokozott érdeklődésre és előrehozott vásárlásokra számítanak a szakemberek az év hátralevő részében. A kormányzat számára mindig fontos kérdés volt a családok otthonhoz jutásának támogatása, de szakértőik szerint a következő éves, még be nem jelentett támogatási csomag a költségvetési helyzet miatt várhatóan szűkebb lesz a jelenlegi családtámogatási csomagnál.

„Minden otthonteremtési támogatást érintő változást felfokozott érdeklődéssel fogadott az ingatlanpiac az elmúlt néhány évben. A mostani bejelentés is komoly hatással lehet a piacra, főleg úgy, hogy a bejelentett, új támogatási rendszer várhatóan jelentősen kedvezőtlenebb lehet az ingatlanvásárlók számára.” – kezdte Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese az elemzését.

A városokban egyértelműen az érdeklődések erősödésére és a tranzakciók gyorsabb zárására számítunk azoknál a vevőknél, akik még biztosan szeretnék kihasználni a jelenlegi feltételeket. Várakozásaink szerint a gyorsan lépő vevők döntenek helyesen, hiszen egy átlagos ingatlantranzakciót tekintve akár 10 millió forinttal járnak jobban még az idén. A helyzet érdekessége, hogy most az eladók is érdekeltek lehetnek az év vége előtti eladásban, mivel a vevőkör kedvezőbb helyzetben van ebben az időszakban. A falusi CSOK-kal érintett településeken várhatóan több vevő próbál majd kivárni a következő évi nagyobb támogatási összegre, de várhatóan erre reagálnak az eladók is, és a megemelt támogatási összeg egy részét vagy egészét megpróbálhatják az eladási árba építeni. Az idei évi hatások tekintetében kiemelt fontosságúak lesznek majd a részletszabályok, amelyek megjelenésére nagy érdeklődéssel vár a piac

– tette hozzá.

Mi eredményezheti a mínusz 10 milliót?

A jelenlegi támogatási rendszerben egy 2 gyermeket vállaló vagy nevelő család, nagyvárosi környezetben, használt lakás vásárlásra 1 430 000 Ft támogatást kap az államtól, amelyhez illetékmentesség és 10 millió forintig államilag támogatott hitelfelvételi lehetőség biztosított. Az illetékmentesség egy 30 millió forintos lakásnál 1,2 millió forint pluszt jelent a házaspárnak, ez a CSOK kivezetésével jelenlegi tudásunk szerint elvész jövőre, míg, ha a végig fix 3%-os kamattámogatott hitel helyett piaci kamatozású (a jelenlegi átlagos 8,5%-os kamattal számítva) hitelt kell felvennie a családoknak az havi 32 ezer forinttal magasabb törlesztőrészletet, 20 év alatt összesen több, mint 7,5 millió forinttal nagyobb kiadást jelent.

A CSOK mellett a Babaváró változásokra is érdemes figyelni, hiszen az ingatlantranzakciókban leginkább érintett 30-40 év közötti házaspárokra van a legnagyobb hatással.

2024 január elsejétől ugyanis a Babaváró hitelt csak azok vehetik fel, ahol a házastársak hölgy tagja 30 év alatt van. Jelen értelmezések szerint 2025 január elsejéig - egy átmeneti időszakban - még jogosultak a 40 év alatti hölgyek is, de ehhez igazolni kell majd a várandósságot. Amennyiben valaki még a mostani 5 év türelmi időt szeretné fixálni az első gyermekvállalás határidejére és kihasználni a magasabb életkorhatárt, szintén idei ingatlanpiaci tranzakcióban és igénylésben érdekelt, hiszen jövőre már csak igazolt várandósság esetén tudja igényelni a kamatmentes, 10 millió forintos Babaváró hitelt.