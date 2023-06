Eluralkodott a káosz és a bizonytalanság az ingatlanpiacon: óriásit bukhat, aki most venne lakást?

Egyre nagyobb a fejetlenség a budai ingatlanpiacon: sem az eladók, sem a vevők nem tudják már pontosan, hogy hol is járnak most az ingatlanárak. Ez lehet a szakértők szerint az elsődleges oka annak, hogy egyre kevesebb a tranzakció az ingatlanpiacon.

Sem a vevők, sem pedig az eladók nem tudják, pontosan hol járnak most az ingatlanárak, ez pedig komoly bizonytalanságot okoz. A szakértő szerint ez az elsődleges oka annak, hogy kevés a tranzakció az ingatlanpiacon, ahol túlárazva most biztosan nem lehet értékesíteni.

Érdeklődők, nézelődők vannak leginkább Észak- és Bel-Buda ingatlanpiacán, akik keresik a reális árazású ingatlanokat. Ha ilyet találnak, akkor komolyabbá válik az érdeklődésük, esetleg ajánlatot is tesznek, ugyanakkor még ajánlattétel esetén is ritkán jutnak el a vásárlásig - mondta Nagy Andrea, a Balla Ingatlan helyi irodájának szakmai vezetője.

Az ingatlanközvetítő arra hívta fel elsősorban a figyelmet, hogy még abban az esetben is, amikor egy ingatlan ára megközelíti a jelenlegi piaci árat, akkor is inkább csak érdeklődők jelennek meg a hirdetés hatására, akik korántsem tekinthetők komoly vevőnek.

Az érdeklődőkre pedig most az jellemző, hogy úgy vágnak bele az ingatlanvásárlásba, hogy nincsenek határozott elképzeléseik, esetleg még utána sem néztek annak, hitelképesek-e. A hitelre történő vásárlás egyébként nem is jellemző most. Igaz, akadnak érdeklődők, akik hitelre szeretnének vásárolni, de a szakértő mostanában nem találkozott olyan vásárlással, mely ne készpénzes lett volna. Az viszont előfordul, hogy egy-egy vevőről kiderül, mégsem kapja meg a hitelt, amire számított, de olyan is akad, aki eltűnik, miután érdeklődik a hitelfelvételi lehetőségek iránt.

Az érdeklődők közül sokan sorban adják az ajánlatokat az eladó ingatlanokra, melyekből aztán nem lesz adásvétel. Esetleg csak egy ajánlatot adnak, de utána nem jelentkeznek többet. A szakértő szerint elképzelhető, hogy ezekben az érdeklődőkben is megvan szándék arra, hogy vásároljanak, de rendkívül bizonytalanok, nem mernek dönteni a jelenlegi helyzetben.

De nem csak a vevők bizonytalanok, hanem az eladók is. Nem tudják, hogy hol járnak most az ingatlanárak, nem igazán fogadták még be azt az információt, hogy a korábbi árszinteken nem lehet ingatlant értékesíteni. A zavart csak fokozzák egyes ingatlanportálok, melyek a hirdetései árakból képzett átlagárakat közlik, amiből aztán téves következtetéseket vonnak le az eladók.

Nagy Andrea azt is hangsúlyozta, hogy még az előző válság során sem volt ekkora mértékű a bizonytalanság, mint most, hiszen akkor az emberek tisztában voltak azzal, hogy csökkentek az ingatlanárak, és igazodtak a helyzethez. Akik valóban el akarják adni az ingatlanukat, azok kénytelenek mérsékelni a hirdetési árat, mert látják, hogy nincs érdeklődés, ha ragaszkodnak az eredeti árhoz. Ugyanis ebben a nagy bizonytalanságban az az egy biztos, hogy minden tranzakció, mely végül realizálódik, “olcsó”, piaci, tehát reális áron történik.

Az értékesítési áraknál egyébként azt lehet látni, jelentős mértékben visszaestek: 1 millió forintos értékesítési árra a legtöbb esetben már nem számíthatnak az eladók Bel- és Észak-Budán, amennyiben átlagos állapotú, használt ingatlant értékesítenének

- jelezte a szakértő.

A gyakorlatban mindez úgy néz ki, hogy akad olyan ingatlanértékesítés, amikor az induló árat akár harmadával is kénytelen csökkenteni annak tulajdonosa, hogy megfogjon egy komoly vevőt. Természetesen, ha eleve piaci áron hirdetik meg az ingatlant, akkor persze nem számíthatnak a vevők ilyen mértékű árcsökkenésre, vagy egyáltalán semekkorára. Viszont egy reális árú ingatlant napokon belül, alku nélkül is el lehet adni.

Emellett persze az alkuk mértéke sem csekély, az érdeklődők jelentős árengedményeket akarnak elérni, amikor tárgyalásra kerül sor, amit persze a legtöbb esetben nem fogad el a tulajdonos

- mondta az ingatlanközvetítő.

A kínálat egyébként ezekben a budai kerületekben nem nőtt számottevő mértékben, csak egy kismértékű bővülésről beszélhetünk

- tette hozzá Nagy Andrea, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a vevők most alapvetően az olcsóbb, kisebb ingatlanokat keresik.Változás ebben a közeljövőben nem is várható, ahogy az eladások számában sem számít növekedésre az elkövetkező egy év során a Balla Ingatlan szakértője, aki már azt is kedvező változásnak tartaná, ha egy kicsit stabilabbá válna végre a ingatlanpiac, azaz tisztábban látnák az emberek, hogy hol járnak most az értékesítési árak.