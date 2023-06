Rezsiemelés: megszólalt az energiaminiszter, csökkenhetnek a lakossági gázárak Magyarországon?

Nem akarják a gyeplőt a lovak közé dobni, hogy innentől "szélkerék-erdőket" lehessen Magyarországon telepíteni - mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Mint kifejtette, Magyarország rengeteg irányból tud földgázt vásárolni, de jelenleg az a legolcsóbb, ha közvetlenül az oroszoktól szerezzük azt be. A lakossági rezsiárak azért nem követik a piaci árakat, mert a gázt korábban, drágán vásárolta az ország.

A teljes energiaszuveneritást nem lehet elérni Magyarországon, de minden eszközzel törekedni kell erre - mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Telex podcastjában. Mint kifejtette, Magyarország áramfogyasztása tavaly 42 tWh volt, ez 2030-ra felmehet 60-ra a tárca számításai szerint.

A szélerőművek engedélyezésének enyhítése kapcsán Lantos Csaba elmondta, ezek az energiamixben "szükséges komplementer-elemek", a szárazföldi telepítésű szélkerekek elhelyezésére van lehetőség az országban, hiszen tengeri telepeket nem tudunk építeni.

A miniszter szerint nem akarják a gyeplőt a lovak közé dobni, hogy innentől "szélkerék-erdőket" lehessen Magyarországon telepíteni. Ma a lakott területekhet képest 12 kilométeren belül nem lehet szélerőművet építeni hazánkban, Lantos Csaba azt mondta, ezt akár 1 kilométerre is le lehetne vinni, ami Európán belül egy megszokott távolság, de a részleteken még dolgozni kell, hiszen például a természetvédelmi területek kérdését is rendezni kell. Emellett a látképvédelmi vitákat is le kell folytatni. Sok kérdésben vannak egyeztetések az EU-val, a miniszter kifejtette, azon dolgoznak, hogy még ebben az évben elkészüljön az új, megengedőbb szabályozás. Hozzátette, 1000 MW fölötti teljesítményű szélerőművekkel kalkulálnak.

A földgázbeszerzések kapcsán arról beszélt, hol ő, hol Szijjártó Péter tárgyal ezekről. Több szerződés is biztosítja az ország energiabiztonságát, ennek a gáznak a fele jön az oroszoktól. A krk-i LNG-terminálból is veszünk gázt, de Azerbajdzsánnal is tárgyalunk, illetve Katarral is beszerzésekről. Az új észak-déli gázfolyosóval a lengyel és a lettországi LNG-terminálok is elérhetőek, plusz Norvégia is új vezetéket épített Lengyelországba, emellett Magyarországnak elérhető a görögországi LNG-terminál is - úgyhogy sok helyről tudnánk vásárolni, ha kiesne az orosz gáz.

Korábban tényleg meghatározó volt az orosz függés, ma viszont csak az igaz, hogy a legolcsóbb az, ha Oroszországból vesszük a gázt - tette hozzá.

A gázárak folyamatosan csökkennek a piacon, a lakossági rezsiárak kapcsán Lantos Csaba arról beszélt, az aktuális tőzsdei ár és a fogyasztói ár nem egyezik meg, hiszen a gázt le kell tárolni, el kell szállítani. Korábban magas volt a gáz piaci ára, de Magyarországnak akkor is vásárolnia kellett.

Van egy jelentősebb mennyiségű gázunk, azt valahogy el kell tudnunk adni

- mondta a miniszter. Hozzátette, az átlagfogyasztás alatti fogyasztók Európában a legolcsóbban kapják a földgázt, azt viszont elismerte, hogy aki túllépi a rezsicsökkentett keretet, annak a piaci árnál is magasabb tarifákat kell fizetnie. Ma egy hurráoptimizmus van a gázpiacon, de nem gondolják, hogy a 30-40 euró körüli árak tartósan fennmaradhatnak - tette hozzá. Emellett segíti a helyzetet, hogy Magyarországon és Európában is lecsökkent a gázfogyasztás, tele vannak a tározók, és enyhe volt a tél.

Az MVM kapcsán Lantos arról beszélt, hogy azt a feladatot kapta, hogy tőzsdeképessé tegye a vállalatot, újabb állami cég lépjen be a tőzsdére. Az új feladatokhoz új vezetés kellett, ezért cserélték le a vállalatvezetést.

Továbbra is lesznek energiahatékonyságot ösztönző pályázatok, többek között geotermikus eszközökre, energiatárolásra, épületenergetikára is szánnak pénzt a hazai költségvetésből. Ha megállapodnak az uniós forrásokról, akkor még ennél is magasabb lehet a keretösszeg.

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA