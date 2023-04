Homlokzati hőszigetelés kalkulátor: hol tartanak a homlokzati hőszigetelés munkadíj árak 2023 évében?

Ingatlanjaink homlokzati hőszigetelése kulcsfontosságú kérdés, nem csak a hideg hónapokban, avagy a fűtésszezonban, hanem nyáron is, hiszen a kánikulában a hő távoltartása éppen olyan fontos, mint télen a megőrzése. Mi mindent érdemes tudni a homlokzati hőszigetelés kapcsán, miért fontos a homlokzati hőszigetelés, ilyen vastag homlokzati hőszigetelés kell a rezsibarát ingatlan kialakításához, a homlokzati hőszigetelés hogyan segít megőrizni a kellemes klímát otthonunkban? Hol tartanak a homlokzati hőszigetelés árak 2023 évében, milyen munkadíjakkal érdemes számolni?

Cikkünkben minden gyakori kérdést megválaszolunk a homlokzati hőszigetelés kapcsán: milyen homlokzati hőszigetelés ajánlott családi házaknál, lakásoknál, a homlokzati hőszigetelés hogyan véd a hideg, vagy éppen a hőség ellen? Tényleg a homlokzati hőszigetelés szabja meg, hogy magasabb lesz-e a rezsink a fűtésszezonban? Milyen alapanyagokat használnak az épületek szigetelésére, melyik a legjobb? Tudd meg, hogy a homlokzati hőszigetelés kalkulátor szerint hol tartanak a homlokzati hőszigetelés munkadíj árak 2023 évében, mennyibe kerül egy házat leszigetelni!

Miért fontos a homlokzati hőszigetelés?

Habár társasházak esetében az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatban alkalmazkodnunk kell a lakók döntéseihez, családi házaknál mi magunk dönthetünk arról, hogyan gondoskodunk otthonunk hőszigetelőképességéről. A homlokzati hőszigetelés lényege (többféle, különböző árfekvésű szigetelőanyaggal is találkozhatunk), hogy minél tovább megtartsuk otthonunkban a komfortérzetünkhöz szükséges klímát: a fűtésszezonban a homlokzati hőszigetelés célja, hogy minimalizáljuk a hőveszteséget, ezzel egyetemben csökkentsük a fűtési költségeket, nyáron pedig elejét vegyük annak, hogy a kánikulában átmelegedjen az otthonunk.

A rezsiköltségeket az utóbbi esetben is csökkenthetjük, hiszen minél jobban ellenáll az épület a felmelegedésnek, annál kevesebbet kell működtetnünk a klimatizáló berendezéseket. A homlokzati hőszigetelés védi az ingatlant továbbá a hőmérsékletingadozásoktól, a páratartalom változásaitól és a fagytól is, a jó homlokzati hőszigetelés segít megelőzni a falak vizesedését és a penészedést is, továbbá távol tartja tőlünk a zavaró utcazajokat.

A homlokzati hőszigetelés hogyan működik?

Otthonaink szigetelésekor számos tényezőt figyelembe kell vennünk: milyen az ingatlan fekvése, melyik irányból, melyik helyiség kapja a legtöbb napfényt, milyen az ingatlan szélnek való kitettsége, melyek a leghidegebb falak? Milyen nyílásszárókkal rendelkezik az ingatlan – beépítésre kerültek már az újtípusú, többrétegű üveggel ellátott, műanyag nyílászárók, vagy a régi típusú, egy- vagy kétrétegű üvegezéssel ellátott fa nyílászárókkal kell számolnunk (az ingatlan homlokzati hőszigetelésével egyetemben célszerű a nyílászárókat is kicserélni, hiszen az ablakok környékén számottevő lehet a hőveszteség)? Milyen tetővel rendelkezik az épület – milyen anyagból készült a tetőszigetelés?

A homlokzati hőszigetelés nem csak a hőveszteséget mérsékli/minimalizálja, a megfelelő nyílászárókkal párosítva otthonunkat ellenállóbbá tehetjük az utcai zajokkal szemben, a magas olvadáspontú homlokzati hőszigetelés típusok (mint amilyen például a kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés) pedig a tűz ellen is védik az épület szerkezetét, gátolják a lángok terjedését, ezáltal biztonságosabb lakóingatlant teremtenek. Ha műszaki szemszögből vizsgáljuk a szigetelést, általánosságban elmondhatjuk, hogy a homlokzati hőszigetelés adja az épület külső burkolatainak legnagyobb felületét, így a teljes ház hőveszteségének a 30%-áért is felelhet.

Milyen vastag homlokzati hőszigetelés kellhet?

Azt, hogy mennyi legyen a homlokzati hőszigetelés vastagsága, elsősorban az ingatlan műszaki adatai határozzák meg: más-más vastagsággal, hőszigetelési tulajdonságokkal bírnak a panellakások, a vasbetonfalak, a mészhomok téglafalak vagy például a vázkerámia, ráadásul maguk a szigetelőanyagok is eltérő tulajdonságokkal bírnak. Azt, hogy milyen vastag homlokzati hőszigetelés kell, a jogszabályba foglalt (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról), ún. „U érték” (szerkezet minimálisan elérendő teljes hőszigetelő képessége) alapján kell kiszámítani – ezen belül is keressük a falakra vonatkozó hőszigetelés vastagsági előírásokat.

Az U érték nem más, mint a fajlagos hőátbocsájtási tényező (mértékegysége: W/m²K). Gyakorlatilag egy, a házszerkezetet jellemző mérőszámról van szó, ami a fal négyzetméterein keresztül távozó hőveszteséget írja le. A lényeg: minél alacsonyabb az U érték, annál jobb a szerkezet hőszigetelő képessége. A homlokzati hőszigetelés 2023 szabályok szerint a külső falak hőszigetelésére az U≤0,24 W/m²K előírás vonatkozik – hogy milyen külső faltípushoz átlagosan milyen vastag homlokzati hőszigetelés kell, azt a következő táblázatban foglaltuk össze:

A homlokzati hőszigetelés vastagsága 2023

Ahhoz, hogy biztosan megállapíthassuk, milyen vastag homlokzati hőszigetelés kell, mindenképpen célszerű kikérnünk egy szakértő tanácsát, hogy éppen a homlokzati hőszigetelés ideális vastagságát találjuk el. A kivitelezővel, vagy adott esetben az építésszel beszéljük meg, hogy a ház vázszerkezetét adó építőanyag tulajdonságait figyelembevéve milyen vastag homlokzati hőszigetelés ajánlott, milyen alapanyagot javasolnak a szigeteléshez, egyáltalán mi fér bele abba a keretbe, amit a ház homlokzati hőszigetelésére szeretnénk/tudunk szánni.

A homlokzati hőszigetelés anyaga: milyen szigetelőanyagot válasszak?

A homlokzati hőszigetelés utólag, az építkezést követően is felhelyezhető, nem muszáj azonnal felszerelni vele az ingatlanunkat, azonban, ha nem szeretnénk borsos rezsiszámlákat, mindenképpen ajánlott a munkálatokat mihamarabb elvégeztetni. Fontosnak tartjuk azt is hangsúlyozni, hogy – ugyanúgy, ahogy bármilyen építőanyag esetében – a homlokzati hőszigetelés anyaga, minősége döntő szerepet játszhat a későbbiekben az épület hőháztartásával kapcsolatban (ha van rá lehetőségünk, ne a legolcsóbb megoldást válasszuk, hanem a leghatékonyabbat, hiszen így a későbbiekben sokat spórolhatunk a rezsivel). Leggyakrabban a következő homlokzati hőszigetelés anyagokkal találkozhatunk a piacon:

Expandált/extrudált polisztirol homlokzati hőszigetelés: közismertebb nevén hungarocell homlokzati hőszigetelés, ami az egyik legolcsóbb, a piacon fellelhető anyag. A polisztirolnak egyébként jó a hőszigetelő képessége és nem veszélyes a környezetre sem, ráadásul könnyen is alakítható, viszont ebből jóval vastagabb hőszigetelő réteget kell felraknunk, mint a kőzetgyapotból. Ez a homlokzati hőszigetelés 98%-ban levegőből áll, és égéskésleltető összetevőt is tartalmaz, hogy ne legyen annyira tűzveszélyes.

közismertebb nevén hungarocell homlokzati hőszigetelés, ami az egyik legolcsóbb, a piacon fellelhető anyag. A polisztirolnak egyébként jó a hőszigetelő képessége és nem veszélyes a környezetre sem, ráadásul könnyen is alakítható, viszont ebből jóval vastagabb hőszigetelő réteget kell felraknunk, mint a kőzetgyapotból. Ez a homlokzati hőszigetelés 98%-ban levegőből áll, és égéskésleltető összetevőt is tartalmaz, hogy ne legyen annyira tűzveszélyes. Grafitos homlokzati hőszigetelés: a sima polisztirolnál általánosságban 20-25%-kal jobb hőszigetelő képességgel bír a szürke színű, grafitos homlokzati hőszigetelés (grafitos hungarocellnek is gyakran nevezik), amit szintén egyre gyakrabban láthatunk az építkezéseken.

a sima polisztirolnál általánosságban 20-25%-kal jobb hőszigetelő képességgel bír a szürke színű, grafitos homlokzati hőszigetelés (grafitos hungarocellnek is gyakran nevezik), amit szintén egyre gyakrabban láthatunk az építkezéseken. Kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés: jelenleg az egyik legnépszerűbb, nem éghető homlokzati hőszigetelés alapanyag, ami gyakorlatilag bármilyen falazatra felhelyezhető, így ideális választás fa/könnyűszerkezetes házakhoz, vályoghoz, betonhoz és Ytong falazathoz, és természetesen a sima téglákhoz is. A kőzetgyapot homlokzati hőszigetelés jellemzően a drágább alternatíva, azonban tartósabb, emellett magasabb minőséget biztosít az egyszerű hungarocellnél.

Homlokzati hőszigetelés kalkulátor: mennyi a homlokzati hőszigetelés ár?

A legtöbb építkezni, felújítani vágyó számára már nem okoz nagy meglepetést, ha eláruljuk, az elmúlt 6-8 év során példátlan mértékű drágulás ment végbe az építőanyagok piacán, már a 2022-ben szárnyra kapó infláció előtt is jelentősen megdrágultak a szigetelőanyagok. Azt, hogy egy ház homlokzati hőszigetelése mennyibe fog kerülni, nehéz megmondanunk, hiszen minden esetben az egyedi igények és az ingatlanokra jellemző egyedi műszaki paraméterek befolyásolják a szükséges homlokzati hőszigetelés mennyiségét. A vállalkozók eltérő mértékű munkadíjat számolnak fel a homlokzati hőszigetelés négyzetméterárán felül (pl. állványozás, régi szigetelés lebontása, ablakkáva szigetelés, homlokzati díszek stb.), ráadásul erre az egészre jön majd a ház homlokzatának vakolása, festése, esztétikai rendbetétele is.

Homlokzati hőszigetelés munkadíj árak 2023

Ahogy a fentiekben is írtuk, nem lehet egyszerűen válaszolni arra a kérdésre, hogy mennyi a homlokzati hőszigetelés ár, hiszen megannyi különböző mozzanattól és az egyedi igényeinktől függ, hogy mennyit költünk ingatlanunk hőtartó képességének javítására. Célszerű a várható anyag- és homlokzati hőszigetelés munkadíj költségek kiszámítása céljából egy homlokzati hőszigetelés kalkulátor számításaihoz fordulnunk: ha tudjuk, hány négyzetméteren szeretnénk szigetelni, milyen típusú falra, milyen hőszigetelő anyaggal, illetve, hogy ennek mekkora az előírt minimális vastagsága, máris egyszerűbb a dolgunk.

A homlokzati hőszigetelés munkadíj általánosságban hungarocellnél 3.500 Ft/m2, kőzetgyapotnál pedig 4-5.000 Ft/m2 környékén mozog – célszerű több vállalkozótól is árajánlatot kérnünk, hogy az ár-érték arányban megfelelő alternatívát választhassuk. Ha nagyjából össze akarjuk szedni a költségeket, akkor a homlokzati hőszigetelés ár színre vakolással együtt előreláthatólag 7.500-10.000 Ft/m2 körül fog kijönni a homlokzati hőszigetelés kalkulátor szerint.