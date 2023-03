Szörnyű csapdába került 1,5 millió magyar: szenvednek a lakásukban, innen nehéz lesz a kiút

Több mint másfél millió magyar, az emberek majdnem 18 százaléka él olyan házban, lakásban, ami túlzottan kicsi a háztartás igényeihez képest. Ebben a tekintetben jócskán az uniós átlag felett vagyunk. Nagyobbra nehéz váltani: egyfelől száguldanak az ingatlanárak, másrészt pedig ha meg is találnánk álmaink lakását, az átlagos hazai fizetéssel nem túl sok lakáshitelt engednének felvenni a bankok.

A magyar lakosság 17,9 százaléka, azaz több mint másfél millió ember élt túlzsúfolt háztartásban 2021-ben, azaz az egy a háztartásban élők számához, a család igényeihez képest nem volt elegendő helyiség - derült ki az Eurostat friss adataiból. Csupán annyi lehet jó hír, hogy abban az évben már oldottak a COVID-korlátozásokon, szóval nem kellett mindenkinek feltétleül otthon lennie a kicsi lakásban.

Ahhoz képest, hogy az uniós átlag 17 százalék, ez az érték annyira nem is tűnik rossznak, főleg, hogy a kornyező országok közül Horvátországban (34,4%), Lengyelországban (35,7%), Bulgáriában (37,9%) és Romániában (41%) is arányaiban több háztartásban állt fenn ez a probléma. Ellenben Cehországban (15,4%), Ausztriában (14,3%) és Szlovéniában (10,9%) is jóval kevesebben feszengenek kis lakásban.

Nem egyszerű nagyobbra váltani

Ráadásul a kis otthonban élő több százezer magyarnak az sem könnyíti meg a dolgát, hogy 2022 harmadik negyedévében 21 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak Magyarországon. Budapesten egy téglalakás átlagos négyzetméterára már eléri az egymillió forintot, mellyel a második helyet foglaljuk el az Európai Unióban az ingatlanárak növekedését tekintve.

Viszont jó hír, hogy a negyedik negyedévben már a lassulás jelei mutatkoztak: az Allianz előrejelzése szerint a jelzáloghitelezés drágulása (a jelenlegi lakásárak mellett) és a háztartások elkölthető jövedelmét jelentős mértékben felemésztő infláció következtében a lakásvásárlások drasztikus visszaesésével számolhatunk 2023-ban, ami az árak csökkenéséhez is vezethet.

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője pedig arról beszélt, a tavalyi év utolsó negyedévében az országos átlagban a használt lakások árai 4, a házak árai pedig 5 százalékkal mérséklődtek 2022 III. negyedévéhez képest.

Túl a csúcson?

Ugyanakkor nem lehet nagy áresésre számítani a magyar lakáspiacon, legalábbis korábbi interjúnkban Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője arról beszélt: bár a tavalyi utolsó negyedévben 4-5 százalékkal csökkenhettek az átlagos lakásárak, de ő ezen felül még maximum 2-4 százalékos árcsökkenést tudna elképzelni, "de többet nem egy éves időtávon, ebben ennyi van."

Nem reális arra számítani, hogy a ma 50 millióért árult ingatlant év végére 40 millió forintért is meg lehet majd venni. Az biztos, hogy van egy átárazódás a piacon, de ezt durranásnak nem nevezném, nagy hangja biztos nincs. A magas infláció miatt, ha stagnál az ár, akkor az infláció értékével átárazódik az ingatlan. Érdemi átértékelődés következik az ingatlanpiacon, ámde anélkül, hogy az 50 milliós árcédula lemenne 30-ra

- magyarázta. A válság kapcsán pedig kifejtette, már elérhettük az ingatlanpiac alját, innentől újra felívelés jöhet.

A becslések szerint a januári tranzakciószám már 6000 alatt volt, viszonyításképp a 2008-as válság után a havi átlagos tranzakciószám 7000 környékén maradt jó ideig, de az egy sokkal nagyobb válság volt, mint amiben ma vagyunk. Nyilván ezek nem zsinórmértékkel mennek, nem ilyen aránypárokban állnak össze, de összességében nagyon közel lehet a lakáspiaci adásvételszám a mélypontjához, legkésőbb az év közepén a tranzakciószám újra élénkülhet

- mondta az ügyvezető.

Könnyen pofára eshet a bankokban az átlagmagyar

Azonban hiába lendül túl a piac a válságon, ha az átlagember nem sokra megy a lakáshitelek piacán. Főképpen, mert a bankok immár a magasabb megélhetési költségeket is belekalkulálják a hitelbírálatba. A Pénzcentrum nemrégiben utánajárt, mire menne valaki a hazai átlagos, illetve mediánfizetéssel, mennyi lakáshitelre lenne jogosult.

Mint kiderült, aki az átlagos fizetést viszi haza (a novemberivel számoltunk akkor, ami nettó 374 800 forint volt) , annak február közepi számításunkkor nagyon maximum 21,1 millió forintos lakáshitelt adtak a bankok. Ekkora összegre, ilyen keresettel csak két bank adott érdemi ajánlatot a kalkulátorunk szerint. Ha valaki a mediánfizetéssel igényelne hitelt (szintén a novemberivel számoltunk akkoriban, ami nettó 305 800 forint volt), annak csak 17,1 millió forintot adtak lakáshitelként. Ha nincs megfelelő mennyiségű önerő, akkor a mai ingatlanpiacon ez a két hitelösszeg nemigen elég semmire.