Klíma árak 2022: mi az inverteres klíma, hogyan működik a légkondicionáló?

A hőségriasztások idejében, a nyár legforróbb heteiben szinte kibírhatatlan a kánikula, sokszor még otthonunk falai közt sem szabadulunk a fárasztó, nyomasztó hőségtől. Ilyenkor elkerülhetetlen, hogy klimatizáljuk otthonainkat, hiszen a tartós 30°C fölötti hőség nem csak az időseket és a gyerekeket viseli meg, de a házi kedvenceknek és az irodai dolgozóknak sem kellemes mindezt elviselni. Na de milyen klíma árak vannak 2022-ben? Egyáltalán hogyan működik a légkondicionáló?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a klíma, avagy a légkondicionáló berendezések működése kapcsán: a légkondicionáló ár szempontjából milyen termék, milyen légkondicionáló árak jellemzik az idei piacot? A klíma árak mellett mit érdemes tudnunk a berendezésekről: hogyan működik a klíma és miért nem hűt a klíma, mi lehet a meghibásodott légkondicionáló problémája? Mit érdemes tudnunk a legnépszerűbb klíma márkák kapcsán, a Gree klíma, a Midea klíma és a Fisher klíma milyen gyártmány? Mekkora területet képes lehűteni egy légkondicionáló?

Védekezz a hőség ellen!

A legjobb védelem a hőség ellen a klíma beszereltetése, ami klasszikusan egy beltéri és egy kültéri egységből áll, az ingatlan falára felszerelve. Sajnos nem minden épület alkalmas a klíma kiépítésére (pl. túl vastag a fal, műemlékvédelem alatt áll az épület stb.), ilyen esetekben ajánljuk a szintén hatékony mobil klíma behelyezését, amihez nem kell átfúrni a falat, illetve, ha ennél is olcsóbb és könnyebb megoldást keresünk, csillapíthatja szenvedésünket a mennyezeti vagy az álló ventilátor is.

Hogyan működik a légkondicionáló, azaz a „klíma”?

A légkondicionáló 4 fő részből áll, ezek az elpárologtató, a fojtás, a kompresszor és a kondenzátor: az elpárologtató a beltéri egység részeként folyadékot párologtat, a fojtás határt képez közte és a kondenzátor között, ugyanis a két egységben szélsőségesen eltérő nyomás uralkodik. A kondenzátoron csapódik le a felesleges, elpárologtatásra szánt folyadék (ez a „csöpögős” kültéri elem), a kompresszor pedig gyakorlatilag a légkondicionáló motorja, ez működteti a klíma berendezést.

Összefoglalva: a klíma beltéri egységében rendkívül alacsony hőfokon forr a klímafolyadék, ennek a párologtatásával hűti le a helyiséget, a hozzá a falon keresztül csatlakoztatott kültéri egység pedig elvezeti a kondenzátumot a szabadba a fojtáson keresztül, gőz formájában, mindez végül egyszerűen elpárolog az elpárologtatóból – a klíma működési folyamata során tehát ez a folyamat ismétlődik, a légkondicionáló eközben márkától függő intenzitással zajjal járhat.

A klíma teljesítményéért, fogyasztásért az elsőre kevésbé fontos alkatrésznek tűnő fojtás felel, hiszen ez adagolja a hűtőanyagot a kondenzátor és az elpárologtató között, más-más halmazállapotokban. Ha a fojtás meghibásodik, nem csak a klíma működése változik meg, hanem a villanyszámlán is érzékelhetővé válik a teljesítményromlás. Mi az otthonainkban az ún. komfort klímákat használjuk a jobb közérzetért, a legtöbb lakásban mono készülék (1 beltéri + 1 kültéri egység) található, de a multi klímák is népszerűek (több beltéri + 1 kültéri egység).

Mi az inverteres klíma?

Az inverteres klíma (az inverter egy olyan eszköz, ami az egyenáramot váltóárammá alakítja át) működési elve teljesen megegyezik a fent leírtakkal, ám abban más, mint a régi típusú ON-OFF gépek, hogy az inverteres klíma nem egy adott teljesítményen működik folyamatosan és ki-bekapcsol. Az inverteres klíma a szoba hőmérsékletéhez igazodva változtatja a teljesítményét: ha úgy érzékeli, hogy nő a hőfok a szobában, akkor növeli a teljesítményét, hogy visszahűtse azt, ha pedig azt érzékeli, hogy közeledik az ideális hőmérséklethez, fokozatosan lecsökkenti a kompresszor teljesítményét – mindezzel a fogyasztó energiát spórol meg, vagyis ez egy jóval villanyszámla-barátabb megoldás, mint a régi típusú klímák, ráadásul ezek gyakrabban csendesebbek is.

Az inverteres klíma további előnye, hogy ezekkel fűteni is tudunk, vagyis a berendezés képes megfordítani a működési elvét – gyakran nevezzük ezeket hűtő-fűtő klímáknak is. Az inverteres klíma használata kifejezetten alkalmas az átmeneti időszakokra, például őszre, tavaszra, mikor egy meleg nap után váratlanul beköszönthet még a fagy is. Fontos azt is tudnunk, hogy a hagyományos klímáknak is lehet fűtési funkciója, ezek azonban nem alkalmasak egy egész téli szezon átvészelésére.

Miért nem hűt a klíma, mi lehet a baj?

Ahogy bármilyen háztartási gépezet, úgy a légkondicionáló is meghibásodhat, amit úgy vehetünk észre a legegyszerűbben, hogy nem hűt a klíma. Ha a klíma nem hűt, annak leggyakrabban a rossz termosztát beállítás mellett (mindig olvassuk el a használati utasítást!) az az oka, hogy eltömődött vagy nagyon koszos a kültéri egység és/vagy a légszűrő. Bizonyos időközönként mindenképpen szükséges a klímatisztítás, amit házilag is elvégezhetünk – ez nem csak a légkondicionáló működésének tesz jót, de a klímaberendezésben megtelepedő káros baktériumokat, gombákat is kipucolhatja (gyakran használnak klímatisztításra ózongenerátort).

Annak, hogy miért nem hűt a klíma, szintén gyakori oka, hogy alacsony a hűtőközeg-szint, valamiért elszökött a rendszerből a klímagáz – ilyenkor is azt tapasztaljuk, hogy a klíma levegője nem elég hideg, biztosan nem a beállított hőmérsékleten működik, de a magas villanyszámla is utalhat a problémára. Ilyenkor célszerű szakemberrel megnézetni a légkondicionáló berendezést, aki rátölt a hűtőanyagra, ellenőri, hogy rendeltetésszerűen működik-e a klíma beltéri és kültéri egysége.

Mekkora egy légkondicionáló teljesítménye?

Gyakori kérdés, hogy milyen klíma teljesítmény ideális egy lakásba vagy egy családi házba, 3 5 kW klíma hány m2 hűtésére alkalmas? Nos, általánosságban azt mondhatjuk el ezekről a gépekről, hogy a 2,5, a 3,5, illetve ritkában az 5,2 kW teljesítmény az alapértelmezett (nagyobb is van). A 2,5 kW klíma kb. 20-24 m2 hűtésére elegendő, célszerű ilyet apró garzonlakásokba, különálló hálószobákba, kisebb nappalikba telepíteni. A 3,5 kW klíma egy átlagos lakásban már bőven elegendő, 30-40 m2-es tér hőmérsékletét szabályozza, vagyis egy ilyen klíma behűti a nappalit és a hozzá tartozó 1-2 kisebb hálószobát, ideális választás például egy amerikai stílusú nappali-konyhába.

Az 5,2 kW klíma egy jóval nagyobb és drágább gépezet, ára könnyen a duplája egy kisebb teljesítményű légkondicionáló gépnek, kifejezetten nagy, 40-60 m2 méretű helyiségek hűtésére ajánlott, ám ennél jobban oda kell figyelni a helyszín műszaki, elektromos előkészítésére is. Ez a nagyteljesítményű légkondi nagy légterű családi házak közös helyiségének hűtésére alkalmas (egyébként már irodákban is jól használható), azonban családi házaknál is érdemes meggondolni, hogy nem járunk-e jobban a hálószobákba szerelt kisebb beltéri egységekkel.

Légkondicionáló árak 2022: hol tartanak a klíma árak a szezonban?

Ha fel szeretnénk mérni a piacot, mindenképpen azt ajánljuk, hogy ellenőrizzük az árösszehasonlító oldalak kínálatát (klíma, légkondicionáló Árgép, Árukereső), amelyek rangsorolják népszerűségük, értékelésük, áraik alapján a különböző gyártók klíma berendezéseit. A klíma árak csalókák lehetnek: ha megvan a kiszemelt darabunk, érdemes külön erre a típusra is lefuttatni a keresést, hiszen akár több ezer, sőt, több tízezer forintos különbségek is lehetnek a forgalmazó függvényében.

Egy használható, alapkategóriás, alacsonyabb teljesítményű klíma ára nagyjából 100.000 Ft-tól indul, ám a népszerűbb darabok légkondicionáló ár besorolása többnyire 200 és 300.000 Ft közé esik, ezen felül számoljunk a beszerelési költséggel is, ami a szolgáltatótól/szakembertől függően szintén egy 20-50.000 Ft-os tétel lehet. Klíma árak tekintetében – ahogy a legtöbb műszakicikknél – igen magasan van a felső határ, a nagyobb területeket behűtő klímák, mennyezeti klímák ára akár többmillió forintos tételek is lehet.

Népszerű klíma márkák 2022: hogyan válasszak?

Ha klíma beszereltetésén gondolkozunk, mindenképpen nézzük meg, milyen energiaosztályba tartozik a berendezés (lehetőség szerint válasszunk legalább A-besorolású klímát, de célszerű az A+, A++ és A+++ légkondicionáló berendezéseket előtérbe helyezni, ugyanis, ha a kánikulában 0-24 órában jár a klíma, az meglátszik a villanyszámlán), mekkora a teljesítménye, ezzel mekkora helyiséget ajánlott hűteni/fűteni. Jelenleg a termékkereső oldalakat értékelések alapján a Gree klíma, a Klarstein, a Midea klíma, a Whirpool, a Samsung, illetve a Fisher klíma (európai tervezésű kínai gyártmány) vezetik, kifejezetten a hűtő-fűtő klímák a népszerűek, leginkább a 3,5 kW teljesítmény a keresett.