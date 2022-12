Újabb csapást kaptak a magyar napelemesek: így már tényleg nem lesz olyan rendszer, ami megérné?

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Az idei évben rengeteg változás történt, ami a rezsit illeti: az orosz-ukrán háború után egy energiaválság kellős közepén találtuk magunkat, aminek következtében nyáron véget ért a rezsicsökkentés, majd szép lassan átalakult a napelemes szektor és a fűtési rendszerek is. A Pénzcentrum most összeszedte, hogy mi is történt az évben a rezsi tekintetében, és Holoda Attilával azt is körbejártuk, mire számíthatunk jövőre.

Címlapkép: Getty Images

