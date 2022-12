Itt a friss rendelet: újabb változások várhatók napenergia fronton, január közepéig lehet nyilatkozni

Péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben a rendelet, mely szerint az 50 kW feletti - tehát a háztartási méretűnél (HMKE) nagyobb - napelemes fejlesztések esetén a 2022. május 2. előtt befogadott csatlakozási igénnyel rendelkező erőművi befektetőknek nyilatkozatban kell megerősíteniük beruházási szándékukat és a csatlakozás kívánt időpontját, amit pénzügyi biztosíték megfizetésével is meg kell erősíteniük - írja a Portfolio. Elhalasztották továbbá a beruházók számára kiadandó műszaki gazdasági tájékoztató dokumentumok kiadásának határidejét másfél hónappal. Jó hír viszont, hogy megszűnik a szabályozási tartalék biztosítására vonatkozó kötelezettség.

A 2022. május 2. előtti befogadott csatlakozási igénnyel rendelkező erőművi befektetőknek 2023. január 15-ig nyilatkozniuk kell, megerősítve beruházási szándékukat, vagy el is állhatnak attól. Azoknak, akik megerősítik befektetési szándékukat, a tényleges csatlakozás kívánt időpontját is meg kell adniuk, amely legkésőbb 2027 lehet. Akik pedig közülük korábban nem fizettek csatlakozási díjat, vagy pénzügyi biztosítékot, fejlesztési szándékukat pénzügyi biztosítékkal is meg kell erősíteniük, (az összege a csatlakozási díjba beszámítható). A biztosíték mértéke az igényelt csatlakozási kapacitásra vetítve 4,5 millió forint/MVA (/MW), ami megegyezik a csatlakozási díj - jelenlegi - összegével - írja a lap.

A magyarországi villamosenergia-rendszerben jelenleg mintegy 4000 megawattnyi (MW) ipari és háztartási napenergia-kapacitás üzemel, és további 5000 MW-nyi rendelkezik csatlakozási szerződéssel, vagy erre vonatkozó pénzügyi biztosítékkal. Ugyanakkor 3800 MW-nyi napenergiás és további 1100 MW-nyi egyéb új termelői és energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt 2022. május 2. és 22. között a hálózati engedélyeseknél - közölte a MAVIR. Ezek között azonbanszámos olyan projekt is csatlakozási engedélyhez juthatott, amely különféle okok miatt várhatóan nem valósul meg. Arra vonatkozóan, hogy a kiadott engedéllyel rendelkező projektek között mekkora lehet azok aránya, amelyek megvalósulása bizonytalan, csak hozzávetőleges becslések vannak iparágon belül is; de a különféle várakozások szerint ez akár a 20-50 százalékot is elérheti.

Egy másik, szintén a pénteki Közlönyben megjelent rendeletben rögzített lényeges változás még, hogy megszűnik a 2022 május 2. után benyújtott csatlakozási kérelmekkel kapcsolatos, az új időjárásfüggő erőművekhez a beruházó számára úgynevezett szabályozási tartalékot előíró, nyáron bevezetett kötelezettség. Amennyiben azonban a beruházó úgy dönt, hogy önként mégis vállalja a villamosenergia-rendszer kiegyenlítéséhez igénybe vehető rugalmassági kapacitás nyújtására vonatkozó kötelezettséget, akkor díjkedvezményben részesülhet- írták.