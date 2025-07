Komoly razziára készül a NAV a Balatonnál és a Velencei-tónál: lesz ott aztán nemulass

A héten megkezdte nyári ellenőrzéssorozatát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az országos akció során a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak.

Az adóhatóság keddi tájékoztatása szerint az ellenőrök a számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítését, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. Az ellenőrzéssorozat augusztus 31-ig tart.

A közleményben felidézték, hogy tavaly nyáron minden ötödik ellenőrzésnél talált hibát a NAV. Az ellenőrök a legtöbb visszaélést a nyugtaadás, illetve a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel; mintegy ötszáz adózónak akadt ezzel problémája. A korábbi évek tendenciája sem változott, még mindig a vendéglátók "felejtik el" leggyakrabban a nyugtaadást - fogalmazott a NAV. Hozzátették, hogy sok vállalkozásnak az áfagyűjtő helyes használata is gondot jelentett, a pénztárgépekben az elütés minden esetben az állam kárára történt. Minden negyedik jövedéki ellenőrzésnél találtak szabálytalanságot az ellenőrök.

A NAV akár kétmillió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Igazolatlan eredetű áru esetén egymillió forint a bírság maximuma. A mulasztási bírságon kívül tizenkét nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.

Speciális szabályok vonatkoznak a kedvezményes adózási módot választókra, ezért a katásoknak és a kivásoknak nem éri meg kockáztatni. Elesnek ugyanis a kedvezményes adózási módtól, ha a három legsúlyosabb adóügyi jogsértés (nyugtaadás vagy alkalmazotti bejelentés elmulasztása, igazolatlan áru) elkövetéséért állapítanak meg terhükre mulasztási bírságot - hívta fel a figyelmet az adóhivatal.

Az átalányadózásra való jogosultság is megszűnik, ha a vállalkozó elmulasztja nyugtaadási kötelezettségét. A súlyosan mulasztók mindezek mellett még utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Nekik a jegyzőkönyv átvétele után érdemes a lehető leggyorsabban ellenőrizni bevallásaikat és a fizetendő adót, a revízió megkezdéséig ugyanis még önellenőrizhetők az esetleg korábban be nem vallott tételek - ismertette a NAV.