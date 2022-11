Te is ecettel takarítasz otthon? Ezt jobb, ha tudod: komoly baj lehet belőle

Az ecet az egyik legkörnyezetkímélőbb természetes tisztítószer. Vizsgálatok szerint a 10%-os ecet a kórokozók 99,99%-át elpusztítja, így tökéletesen fertőtlenít is. Van azonban néhány olyan felület, amin savtartalma miatt egyáltalán nem javasolt használni – hívja fel a figyelmet az egyik legnagyobb hazai tisztítóeszközgyártó.

Mint felhívják a figyelmet, vannak ugyan az ecetnek kimondottan haszonos tulajdonságai, mégis nagyon fontos, hogy észben tartsuk, mikor nem szabad használni, ha szebbé, tisztábbá akarjuk varázsolni az otthonunkat. Lássuk tehát a tippeket, mikor kerüljük el!

Először is: a fapadlót és a fabútorokat is roncsolhatja az ecetes tisztítás. A keményfa padlók fedőrétegét és a fabútorok viaszos bevonatát ugyanis károsítja a sav, emellett matt, tompa fényű marad a felületük a tisztítást követően. Emellett míg az ablakok takarításához kiválóan alkalmas az ecet, az elektronikus eszközök képernyőinek és kijelzőinek egyáltalán nem tesz jót a használata. Az ecetsav károsíthatja vagy akár el is távolíthatja a kijelzők bevonatát, így azok elveszítik tükröződésgátló tulajdonságukat is. Vegyszer nélküli megoldásként a mikroszálas kendőket érdemes kipróbálni.

A konyhai és fürdőszobai csempék közötti illesztések anyaga általában habarcs. Ennek bizonyos alkotóelemeit az ecet tartós használata feloldja és károsodik a fuga. Teljesen nem kell lemondani az ecetről azért, de ajánlott óvatosan bánni vele. Ha például nagyon erősen szennyezett a felület, előtte nedvesítsük be vízzel a csempe illesztéseit, hogy a savas hatás minél inkább csak a felületet érje. A rendszeres használatot viszont mindenképpen kerülni kell.

A vinyl és linóleum padló sem szereti az ecetet, többszöri ecetes tisztítást követően egészen biztosan kifakul a színe és károsodik az anyag. Bár az ecet fertőtlenítő hatása nagyon jól jön a konyhában, a kőből készült felületeken szintén egyáltalán nem ajánlott a használata. A környezetbarát takarítást szem előtt tartva a gránit vagy kvarc munkapultokat elegendő egy nagyméretű nedves mikroszálas kendővel áttörölni, a terasz kőből készült járólapjait pedig mikroszálas felmosóval tisztítani – javasolják a BONUS szakértői.