Rengeteg magyar dolgozó gazdálkodhat kevesebből az év végén: csak így tudják ezt kispórolni

Ugyan ősztől sokan térnek vissza az irodai bejáráshoz, azonban sok munkahelyen továbbra is van lehetőség a távmunkára vagy a hibrid munkavégzésre. Most viszont az otthoni munka okozhat sokaknak fejfájást: arról már korábban írtunk, milyen pluszköltségei vannak az irodába járásnak, de az elszálló energiaárak idén ősszel jóval többet húzhat ki a zsebünkből a távmunka is. A rezsicsökkentés korlátozása miat egyáltalán nem mindegy, hányszor kell megtölteni otthon a laptopot, vagy épp bekapcsolni a fűtést, mert otthonról dolgozunk. Most 8 tippet gyűjtöttünk össze ahhoz, hogyan tudunk spórolni a távmunka rezsiköltségein.

Ugyan a home office törvényi szabályozása megadja a lehetőséget arra, hogy a munkaadók anyagi támogatást nyújtsanak az otthoni munkavégzés pluszköltségeire – többek között a rezsire is, azonban erre nincs semmiféle kötelezettsége a cégeknek. Így akik továbbra is távmunkában dolgoznak, azokat kellemetlen meglepetés érheti a rezsicsökkentés korlátozásával. Könnyen lehet, hogy pont a munka miatt lépi túl valaki az átlagfogyasztást az áramnál, de a hirtelen jött őszi hideg miatt biztos lesz, aki elkezd otthon fűteni.

Normális esetben ezek a költségek a munkáltatónál jelennek meg, most viszont az elszálló energiaárak miatt könnyen a több tízezres plusztehret róhatnak az otthonról dolgozókra. Azért a helyzet nem reménytelen: pár spórolási trükköt a home office-ban is be tudunk vetni. Ehhez gyűjtöttünk most össze 8 tippet az Origin cikke alapján.

1. Vessük be az energiatakarékos hosszabbítót

Érdemes megfontolni egy energiatakarékos hosszabbító beszerzését. Ilyenkor a főkapcsolóval ellátott dugaszba kell csatlakozatni a számítógépet, a többi elektromos munkaeszközünket pedig – a monitorokat, nyomtatókat, töltőket és lámpákat – az aljat többi részébe. Így amikor kinyomjuk a nap végén a gépet, azzal automatikusan kikapcsol az összes csatlakoztatott elem. Ezzel elkerülhetjük, hogy valami véletlenül bekapcsolva, vagy stand-by módban maradna és feleslegesen fogyassza az áramot. Elég csak egy kikapcsológombot megnyomni ahhoz, hogy használaton kívül ne pazaroljunk áramot.

2. Öltözzünk fel rendesen

Elég egyértelmű tanács, de azért ne felejtsük el: ha pár réteggel több van rajtunk, akkor lehet, nem is kell bekapcsolni otthon a fűtést. Vegyük elő a pulóvert, melegítőnadrágot és akár a takarót is, hogy igazán komfortosan érezzünk magunkat ahelyett, hogy egy szál pólóban fagyoskodnánk. Ez nem csak a spórolásban segíthet: a mostani, szokásosnál is hidegebb őszi időben a távfűtéses lakásokban például sokan nem tudják bekapcsolni a radiátort, így nekik valóban marad ez a lehetőség marad, ha nem akarnak fázni.

3. Találjuk el a megfelelő hőfokot

A legegyszerűbb módja az energiaspórolásnak, ha a lejjebb tekerjük fűtést: ha 18-20 fok közötti hőmérsékletet állítunk be, azzal már nagyban csökken a fogyasztásunk, ugyanis efölött minden plusz fok 10%-kal több energiafogyasztást jelent. Ez szintén érvényes, ha hűteni akarunk egy helységet: a légkondicionálónál 24 fok az ideális, ez alatt minden foknál 5%-kal több az energiaigény.

4. Olvassuk végig a számlákat

A gáz- és a villanyszámla esetében ez különösen érvényes most, de például a vízszámlánál sem árt, hogyha tudjuk, melyik tétel mit jelent a havi lebontásban. Ha átlagfogyasztás alapján fizetünk, érdemes összehasonlítani, hogy nem fizetünk-e többet a valós energiahasználatnál. Ha így van, akkor a szolgáltatónál le tudjuk jelenteni az óraállásunkat.

5. Feleslegesen ne fűtsünk

Mikor otthonról dolgozunk, valószínűleg a legtöbb időt egy helyiségben fogjuk tölteni, így ezt érdemes felfűteni. A használaton kívül lévő szobákban viszont nem érdemes nem érdemes bekapcsolni a radiátort. Ha van lehetőségünk a fűtésszabályozásra, akkor itt ne kapcsoljuk be, vagy csak minimálisa használjuk. Érdemes egyéb trükköket is bevetni a meleg benn tartására: húzzuk be a függönyöket és a sötétítőt, használjunk huzatfogó párnákat abban a szobában, ahol dolgozunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Kevés magyar dolgozó tud erről a juttatásról: kinek jár pluszpénz a home office-ért 2022-ben? A home office ma is több százezer munkavállalót érint, így fontos tudni, milyen törvényi szabályozás van érvényben a távmunkával kapcsolatban.

6. Figyeljük a fogyasztásunk

Amennyiben olyan áram vagy gázmérővel van otthon, amivel tudjuk mérni, mikor és emennyit fogyasztunk, akkor itt az ideje ezt figyelmesen követni.

Jó ötlet lehet körülnézni az appok között is, hogy ne csak egy papírra írjuk fel a fogyasztásunk, hanem mindig ellenőrizni tudjuk a telefonunkon keresztül is.

7. Főzzünk okosan

Szintén jól jöhet, ha valaki járatos a konyhában: jó trükk, hogy olyan ételeket válasszunk, melyeket alacsony ideg kell főzni sokáig. Így a munkaidő alatt elkészülhet a vacsora, ráadásul jóval kevesebb gázzal vagy árammal, mint általában.

8. Tegyük el a blokkot

Ha olyan eszközt vásárolunk, ami a munkavégzésünkhöz kell, például monitort vagy billentyűzetet, akkor annak őrizzük meg a számláját. Ugyan nem minden munkavállaló biztosít anyagi támogatást a home officehoz, viszont, ha ezt mégis bevezetik, akkor ezeket a költségeket később le tudjuk írni.

Az kétségtelen, hogy most ősztől drégébb lesz otthontól dolgozni, azonban egy friss felmérés szerint ez nem tántorítja el a magyarokat a távmunkától. Az otthonról dolgozók 80%-a váltana munkét, ha nem lenne lehetősége a hme office-ra és 40%-ukat nem fogja befolyásolni a bejárásban, ha emelkednek a rezsiköltségei.