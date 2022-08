Rezsiemelés: elkezdték postázni az új számlákat, így néznek ki

Sokan már a napokban megkapják, mennyivel kell többet fizetniük az áramért augusztus elsejétől. Most megmutatjuk, milyen számlát fognak kapni.

Amint tegnap mi is beszámoltunk róla, a napokban már sokan megkapják az új rezsiszámlákat, mely az augusztus 1-je utáni fogyasztást tartalmazza. Több változás is van a számlán, példul a csekk fölé, a tájékoztató részbe bekerült, hogy rezsicsökkentett ár nélkül mennyit kellene fizetni, valamint arra is felhívják a figyelmünket, mennyi a megtakarításunk, azaz a fenti világpiaci áron számolt és a rezsicsökkentett áron ténylegesen fizetendő összeg közötti különbség. Az újfajta áramszámlát itt, a gázszámla mintáját pedig itt tudod megnézni, mielőtt megkapod postán is.

A kormány másfél hónapja jelentette be, hogy az európai energiaválság miatt átlagot húz a gáz- és áramfogyasztásban. Augusztus elsejével pedig életbe is lépett az a rendelet, mely megállapítja a földgáz és a villamos energiára vonatkozó átlagfogyasztási mértékeket. Aki ennél mától többet fogyaszt, annak többet is kell majd fizetnie: a villamos energia ára az eddigi kétszeresére, a földgázé pedig hétszeresére drágult.

A villamosenergia esetében 2523kWh/év fogyasztásig 36 forint marad az ár, az e feletti fogyasztásnál már 70,10 forint/kWh. Az "éjszakai áram": 23,1 forint/kWh lesz a fogyasztási korlátig, e felett 62,9 forintot kell fizetni kilowattóránként. A hőszivattyúkra továbbra is a kedvezményes H tarifa vonatkozik: 36 forint/kWh.

A földgázfogyasztást tekintve 1729 köbméterig, vagyis 144 köbméter/hó fogyasztásig marad a kedvezményes 102 forint/m3, efelett 747 forint/m3 lesz az új díjszabás. Megmarad viszont a nagycsaládos kedvezmény.

A többletfogyasztás lapunk számítasai szerint sok ezer családot fog érinteni, lesz olyan, akinek súlyos tízezrekkel többe kerül majd az energia. Az alábbi rezsikalkulátorunkkal te is könnyedén kiszámolhatod, hogy ha többet kell majd fizetned már az augusztusi fogyasztásért is, akkor mennyivel lesz nagyobb ez az összeg.