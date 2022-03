Áremeléssel indul a tavasz: ez fájni fog annak, akinek kertes háza van

Hivatalosan is itt a tavasz, beindultak a kerti munkálatok. Sok feladatot kell ellátniuk azoknak, akiknek nagyobb kertjük van, és szeretnék, hogy ez a szezonban végig szép legyen. A takarítás, a talaj előkészítése, és a növények ültetése mind szakképzett kezeket igényelnek, és gyakran sok pénzt is.

Már a kertészkedés sem teljesen stressz mentes, hiszen bizony a drágulás és a munkaerőhiány sok kerttulajdonos életét keseríti meg. Elindult a roham a kertészetekben a gyümölcsfákért, dísznövényekért, ahol a pénz gyakran időt is tud vásárolni, hiszen minél nagyobb növényt vásárolunk, annál látványosabbat fog mutatni kertünkben. Mindeközben heteket kell várni a kertészre is, aki kijön, felméri a kertünket, majd árajánlatot tesz, így gyakran előre is nehéz tájékozódni arról, hogy pontosan mennyibe is fog fájni nekünk egy szép, rendezett kert.

Az általános munkaerőhiányról, és a drágulásról a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetét is megkérdeztük. Elmondták, hogy bizony nagy a munkaerőhiány, képzett és képzetlen munkaerőt is nehéz találni, ami vonatkozik a szolgáltatásra, zöldfelület-gazdálkodásra és kertépítésre is.

A szolgáltatói, kertépítési, és termelői árak 20-40 százalékos emelkedése mellett a beszerzési árak 10-40 százalékot emelkedhetnek, amibe beletartozik a műtrágya és a növényvédőszerek árváltozása is. Emelkednek továbbá a szállítási költségek, a termesztésben a fűtés, az energia költségek, drágul a munkaerő a munkaerőhiánynak köszönhetően. Bár a koronavírus alatt nőtt a kereslet a dísznövények és a kertek iránt, ez annak is köszönhető, hogy a lezárások alatt a kertészetek nyitva tarthattak

- tudhattuk meg a szakmaközi szervezet elnökétől, dr. Orlóci Lászlótól, aki azt is elmondta, hogy a termesztésben a piac telítettsége közepes, néhány növénycsoportnál, egyes fáknál, és szaporítóanyagoknál időszakos hiány tapasztalható.

A kertészeti szolgáltatások, mint a kertépítés, faápolás terén folyamatosan növekvő piac várható

- fejtette ki lapunknak az elnök. Az árak alakulásáról, és arról, hogy milyen növényeket keresnek igazán most a szezonban, a Megyeri Kertészet vezetőjét, Megyer Szabolcs kertészmérnököt is megkérdeztük.

A kertészetek elmúlt években a dráguló munkaerő mellett, most az euró- és energia árak drágulásával is szembe kell nézzenek. A tőzeg, és sok más import anyag és eszköz végső soron mind beépül majd a termékekbe, növényekbe. Nem könnyű megmondani, hogy milyen mértékű, és ütemű lesz a drágulás, de a jelenlegi makrogazdasági folyamatok, például, hogy a gázolaj árak emelkedése milyen ütemű lesz majd az árstop után, éppen úgy hatnak a díszkertész ágazatra, mint bármely más területre

- fejtette ki a kertészmérnök, aki hozzátette, hogy a drágulás inkább évtizedes léptékben lesz szembetűnő.

A szakember hiány már kezelhetetlen, a kertészet nehéz szellemi és fizikai munka amelyet egyre kevesebben vállalnak, és az időjárás további szélsőséges kilengései mind azt a jövőt vetítik előre, hogy egy kilogramm termés, vagy egy darab gyümölcsfa oltvány előállítása egyre többe fog kerülni

- emelte ki Megyeri Szabolcs. Elmondása szerint szerint a széles fajtaválaszték az ami növeli a keresletet. A pandémia, és az elmúlt 5 - 6 év gazdasági fellendülése csak azoknak a kertészeteknek segített ahol széles fajtaválasztékkal és plusz hozzá adott értékkel várták a kertbarátokat, valamint ha a termékből (tehát a növényből) hozzáadott értékkel szolgáltatást hoztak létre. Tapasztalatai szerint az örökzöldek, tuják egyre jobban szorulnak vissza, az évtized végére lényegében töredéke lesz a volumen belőlük. A gyümölcsöknél viszont nincs felső határ, különösen a bogyós gyümölcsök keresettek.

A Megyeri kertészetben is elérhetőek ezek a növények, árak tekintetében pedig széles a választék. Az egres már 2600 forintos áron, míg a málna 2900-3000 forintért vásárolható meg. A szeder szintén 2500-3000 forint között mozog, míg a fekete szeder 5490 forintért vásárolható meg a kertészetben. Az áfonya valamivel drágább, egyes fajtáiért akár 6800 forintot is fizethetünk.

Az árak méret-és kertészet függőek. A vásárlók egyértelműen a nagyobb, és ezáltal a drágább növényeket keresik. A pénzzel meg tudják venni az időt, ez különösen látványos egy díszfa vagy gyümölcsfa esetében. Nagyon keresett és népszerű az én kertészetemben a gömb szivarfa, a homoktövis, és a leander.

- fejtette ki a kertészmérnök. A homoktövis cserje ára 3990 forintnál kezdődik, a gömb szivarfa 19 990 forintnál, itt azonban egy extra nagy méretű növényért akár 129 ezer forintot is fizethetünk, míg a leanderekért 3900-4900 forintot is elkérhetnek. A gyümölcsfák közül az alma, barack, szilva is népszerű, az almafa ára 4500 forinttól kezdődik, fajtától függően akár 6800 forintba is kerülhet, a barack fajtától függően 6500 forinttól kezdődően vásárolható meg, míg a szilvafa szintén 3900 forinttól egészen 7000 forintért megtalálható az üzlet kínálatában.

Van, aki profikra bízná

Sok embernek hiába van nagy kertje, ha se ideje, se tudása, türelme pedig pláne nincs ahhoz, hogy azt rendezze, és inkább csak élvezné a szép kertet. A tavaszi munkálatok listája egyébként is végtelen, így még a valamivel szakavatottabb kertbarátoknak is szüksége lehet a segítségre, így nem csoda, hogy egyre többen bíznak meg kertészeti vállalkozásokat a karbantartással, munkálatok elvégzésével.

Azok, akik most kertészt keresnek, bajban lehetnek, hiszen, mint azt megtudtuk, várólistával működnek a kertészeti vállalkozások is, így akár heteket is várnunk kell, mire kiér hozzánk valaki. A kertészeti vállalkozások naptára gyorsan telik, így van, aki már most lekésheti a szolgáltatást. A Kisvakond kft. ügyvezetője, Nagy Csanád elmondta hogy a fenntartások során jelenleg az elsődleges feladataik a fagyok távozásával automata öntözőrendszerek beindítása és a növényvédelmi intézkedések megkezdése. Kiemelt feladatnak tekintik továbbá jelenleg a növények locsolását a rendkívül száraz időjárás miatt, illetve áprilistól következnek a metszések. A kertépítés területén szinte bármilyen munka végezhető most, legyen szó térkövezésről, ömlesztett anyag termelésről vagy akár növényültetésről. Márciusban még csak a földlabdás növények kerülnek beültetésre, április közepétől pedig a konténeresek.

Telített a piac, de a magánkerti szektorban mindig van helye új vállalkozóknak. Nagyon sok új, vagy a járvány miatt szüneteltetett beruházás zajlik, illetve pályáztatás alatt van. Nekünk a naptárunk júliusig van tele, és a konkurencia/partnerek is hasonló telítettségről számolnak be

- emelte ki Nagy Csanád, aki azt is elmondta, hogy cégük a zöldtető építésre specializálódott, de nemcsak kertépítésre, hanem kertfenntartásra is van igény, amit sajnos a legtöbb esetben kapacitáshiány miatt el kell utasítaniuk. A kertészeti vállalatot kérdeztük a bérekről, és árváltozásról is. Mint azt Csanád elmondta, emelkednek a bérek egyrészt a meglévő munkatársak megtartása, másrészt az új munkaerő megszerzése miatt is. A szolgáltatások árát ennek köszönhetően emelni kellett, és az orosz-ukrán konfliktus miatt előfordulhat, hogy további emeléseket iktatnak majd be.

Nagyon nehéz megfelelően képzett, megbízható munkaerőt/szakmunkásokat találni, illetve hosszútávon megtartani őket

- tette hozzá az ügyvezető. Mint mondta, árszabás tekintetében minden esetben adott munkafolyamatra, projektre egyedi árkalkulációt készítenek, így nincs egységes szolgáltatási árlistájuk.

A szaktudásunk megegyezik egy autószerelő szakmai szintjével. Ennek ellenére az elkérhető szolgáltatási díj az ottani normának a harmada. Nagyon alulfinanszírozott szakma Magyarországon a zöldfelület létesítés és karbantartás

- tette hozzá Nagy Csanád. A Garden Angels franchise tulajdonosait, Makai Zsuzsannát és Makai Krisztiánt is megkérdeztük, hogy egy franchiseban, ahol csomagként, mintegy előfizetésként kínálnak szolgáltatást, hogyan alakul a kereslet és a kínálat. Ők is elmondták, hogy a kerti munkálatok listája elég hosszú.

Nagy a kereslet a szolgáltatásra, amit mi gyorsan tudunk is mérni. A téli időszakban 5 új franchise partnerrel bővült csapatunk az ország különböző pontjain. Jelenleg 3-5 hét alatt telik meg egy új partnerünk teljes kapacitása. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy igény van erre a szintű szolgáltatásra, amelyet cégünk nyújt a kerttulajdonosoknak. Elkezdtünk nagyon magas minőségű robotfűnyírók telepítésével is foglalkozni, mert azt vettük észre, hogy egyre nagyobb piaca lesz ezeknek, illetve aki robotfűnyírót telepíttet, az igényli, hogy a fűnyíráson kívül minden más feladatot mi végezzünk el kertjében. Ahhoz képest, hogy új tevékenységről van szó, sok megkeresést kapunk ebben a témában is

- tették hozzá a tulajdonosok, akik szintén érzékelik, hogy emelkednek az árak, valamint az anyagok eszközök is jelentős mértékben drágultak. Arról, hogy milyen árszabásban dolgoznak, szintén nehéz beszélniük, hiszen kert-méret, és munkafüggő az, hogy mennyibe kerül a szolgáltatás.

Teljes körű kertfenntartással foglalkozunk. Ez azt jelenti, kis túlzással, hogy a legmagasabb szolgáltatási csomagunkat választva a tulajdonosnak csak kávéznia kell a kertjében, minden mást elvégzünk mi hétről hétre. Évente 46-50 alkalommal megyünk egy-egy kertbe. Áraink a művelendő kert műholdkép alapján mért alapterületétől függnek. Jellemzően 1 éves szerződésekkel dolgozunk, így tervezhető az időnk és optimalizálhatóak beszerzéseink

- tette hozzá a Garden Angels csapata.

Egyre többen keresik a luxust, növényekben is

Csak úgy, mint mindenben, úgy kertészetben is árak tekintetében a határ a csillagos ég, így nem meglepő, hogy van, aki itt is inkább a különlegesebb fákat keresi, a jól megszokott alma-körte-szilva helyett. Bár sokan még most is inkább a barackot, és cseresznyét keresik, van, aki kifejezetten a különlegességeket ültetné kertjébe.

Gránátalma, füge, datolyaszilva és mini kiwi miatt keresnek, ezek a fő növényeim. Az árszabás széles, a legolcsóbb növényem 3500-4000 forint, ez a füge, és a kivi, míg a legdrágább az indián banán, itt akár 9500 forintba is kerülhet a növény

- tette hozzá Harcz Endre, kertész, aki azt is elmondta, hogy lassan növekszik a kereslet ezekre a növényekre, amelyet inkább a kínálat teremt meg. Hozzátette, hogy a drágulás érinteni fogja a kertészeti szektort is, hiszen sok eszköz, kellék kell a növénytermesztéshez,kertészkedéshez, így ha ez mind drágább, akkor ez a növény árában is vissza fog köszönni.

Aki pedig valódi különlegességekre vágyik a kertjében, és inkább már hobbiként tekintete rá, az bonsai fákkal is foglalkozhat. Korábbi cikkünkben írtuk, hogy a bonsai egyre népszerűbb hobbi, már Magyarországon is felütötték fejüket az apró termetű, metszett, cserépedényben tartott fák, japán stílusú kertek, és egzotikus orchideák. Pár ezer forinttól egészen milliós tételekig válogathatnak az igazán elszánt gyűjtők, a legdrágább dísznövényekért nem kevesebb, mint két millió forintot is kiadhat az, aki tényleg különlegességeket gyűjtene.