Ide költöznek vidékre a dúsgazdag magyarok: bődületes házakat vásárolnak

Az elmúlt 10 esztendő tekintetében a lakások értéke közel 2,5-szeresére emelkedett Zala megyében. A tranzakciók több mint 65%-a a régió három nagyvárosára, Zalaegerszegre, Nagykanizsára és Keszthelyre fókuszálódott.

Júliusban az ingatlanpiaci aktivitás átcsoportosult Nyugat-Magyarország területére, ahol 18-20%-kal nőtt az ingatlanok átlagos négyzetméterára. Kivételt talán csak Zala megye képvisel, hiszen a Duna House adatai alapján ez a mérték nem drágulásban, inkább kisebb mértékű korrekcióban mutatkozott meg. Az árak így megegyeznek a Covid-járvány előtti időszakban tapasztaltakkal, átlagosan 258.000 Ft/m2 áron lehet ma hozzájutni egy panelotthonhoz a zalai térségben. A téglalakások és a házak ezzel szemben tovább drágultak, 13, illetve 29%-kal 2020 első félévéhez viszonyítva.

„Míg országos szinten a panelek a legkeresettebbek, addig a nyugati országhatárnál inkább a téglalakások (39%) és a házak (41%) iránt érdeklődnek a potenciális vevők” – magyarázta Tiborcz Zoltán, a zalaegerszegi Duna House franchise partnere. „Míg előbbi esetben 327.000 forintos átlag négyzetméteráron kelnek el az ingatlanok, addig utóbbinál már 25 millió forintért is lehetett vásárolni a norma szerint. Ugyanakkor idén, az eddigi tranzakciók alapján többen döntöttek újépítésű, mint panellakás mellett, még úgy is, hogy előbbiek átlagos négyzetméterára 35,5%-kal ugrott meg a tavalyi év azonos időszakában mért árszinthez képest. Azt is érdemes azonban kiemelni, hogy ebben az áremelkedésben a Balaton melletti településeken épülő, újépítésű családi házak, villák és apartmanok árai emelkedtek a legnagyobb mértékben, ezek húzzák fel ennyire az átlagot.”

Tiborcz Zoltán hozzátette: a megyeszékhelyen, Zalaegerszegen valósult meg a tranzakciók több mint egyharmada január-június között, emellett Nagykanizsán (15%) és Keszthelyen (12%) regisztráltak élénkebb ingatlankereskedelmet a szakértők. „Átlagár tekintetében a legdrágább településnek Keszthely számít, amely elsősorban a Balaton-part közelségére vezethető vissza. Vásárlói szempontból továbbra is az első lakás vásárlása, a befektetés és a nagyobb otthonba való költözés a legfőbb motiváció, eladói részről pedig a lakásméretváltás vagy az örökségből szerezhető hozam realizálása miatt döntenek az ingatlan értékesítése mellett.”

A Duna House kínálatában a legdrágább ingatlan jelenleg egy Zalaegerszeg belvárosában található, családi ház, amit 290 millió forintért kínálnak megvételre. Az ötszintes épületben 15, különböző méretű és jellegű terem és szoba található, így kiváló befektetési lehetőséget nyújt – legyen szó étteremről, szállóról vagy akár fitneszteremről. A megyei felhozatal azonban egyéb 100, sőt 200 millió forint feletti ingatlanban is bővelkedik.

Ezek mind kivétel nélkül impozáns házak, amelyek értékét vagy a Balaton-part közelsége (elsősorban Keszthelyen), vagy olyan egyéb extrák növelik, mint az épített medence. Ez nem is számít kuriózumnak, hiszen mára a luxus velejárója lett a medence, amit májustól októberig ki is használnak a tulajdonosok. A fogyasztói szokásokra jellemzőbb, hogy már nem strandolni járnak az emberek, hanem otthon maradnak, és a medencében hűsölve csodálják a panorámát, a partján rendezik meg a különböző baráti, családi eseményeket. A szakértők szerint épp ezért egyre keresettebbek az épített medencével rendelkező, nagyobb értékű, 80-100 millió forintos ingatlanok.

A tóparti ingatlanok egyébként nem csak a megyei, hanem az országos ingatlanpiacot is élénken tartották júliusban, annak ellenére is, hogy a vállalat becslése szerint összességében megtorpant, és év eleji szintre csökkent az adásvételek száma. A fogyasztói szokások megváltozása és a pandémia hatására ugyanis nem csak szezonálisan, hanem életvitelszerűen is elkezdték használni ezeket az ingatlanokat az új tulajdonosok. Habár az üdülőövezetekben a határ a csillagos ég, a vidéki, jelen esetben zalai városok ingatlanárai mérséklik ezt a nagy kiugrást. Az országos tranzakciók átfutási idejének lassulása azonban csak átmeneti, a várakozások alapján az őszi szezonban újra a tavaszihoz hasonló aktív ingatlanpiaci forgalommal számolhatnak az eladók és a vevők.