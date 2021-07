Erről ne feledkezz meg, ha napra mész: különben később nagyon meg fogod bánni!

A júliusi kánikulával hivatalosan is elindult a nyári főszezon, és a hosszú bezártság után még többen vágyunk rá, hogy egy napsütéses vízparton töltsük a szabadságukat. A forróságban különösen fontos, hogy még több figyelmet szenteljünk a bőrünknek, ami ilyenkor extra hidratálásra, vitamindús szérumokra és könnyed textúrákra szomjazik.

A szép és egészséges bőr alapja a megfelelő hidratáltság, amelyet két tényező határoz meg: a megfelelő bőrápoló készítmények használata és az elegendő mennyiségű vízfogyasztás. Különösen igaz ez nyáron, amikor a szélsőséges időjárás próbára teszi a felhám természetes ellenállóképességét. A melegebb hónapokra könnyedebb szérumokat, gélkrémeket, habkrémeket ajánlanak a kozmetikusok, melyek úgy táplálják és hidratálják a bőrt, hogy közben nem nehezítik el azt.

A magas vízmegkötő képesség mellett az is fontos, hogy optimális vitamintartalmú termékeket használjunk. A szokásos krémjeink mellett boostereket is érdemes beiktatnunk a nyári rutinunkba; mivel ezek nemcsak a bőr felületén hatnak, hanem annak alsóbb rétegeiben is, így beindítják a bőr aktív működését, megerősítve és megsokszorozva a mellettük használt natúrkozmetikumok hatását - áll az Ilcsi Kozmetikumok közleményében.

Az ökológiai gazdálkodásból származó hatóanyagok a lehető legjobbat hozzák ki a bőrünkből, és hozzásegítenek a szép, természetes nyári barnasághoz.

8 alapvető bőrápolási tipp nyárra