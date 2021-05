Erre mindenképp figyelj, ha felújítod a gyerekszobát: sokan elküvetik ezt a hibát

Ha a gyermekeink biztonságáról és kényelméről van szó, általában nem sokalljuk az erőfeszítést vagy a költségeket. Amikor az ő szobájukat alakítjuk ki vagy újítjuk fel, sokat tehetünk ezekért a megfelelő ablakválasztással. Búcsi János, a PVC ablakprofilokat gyártó Deceuninck vállalat termékmenedzsere összegyűjtötte a legfontosabb szempontokat, amelyeket érdemes figyelembe venni ez esetben.

A pihentető alvás elengedhetetlen a kiskorúak megfelelő fejlődéshez. Ehhez sokat tud hozzátenni a jó ablak, hiszen kizárja a zajokat, és a hőmérsékletet is segít egyenletesen tartani. Így nagyobb a valószínűsége, hogy csemeténknek zavartalan alvásban van része egész éjjel, és hajnalban sem kel fel a kukásautóra vagy a füvet nyíró szomszédra. Ez a szülők pihenéséhez sem utolsó szempont.

A hanggátlás mellett érdemes figyelmet szentelni a hőszigetelésnek is, és eszerint kiválasztani a megfelelő nyílászárót. A szakértők megfigyelései szerint a gyerekek 19-20 fokban alszanak a legjobban. Akár túl meleg, akár túl hűvös a szoba, az álomba szenderülés is nehezebb, és könnyebben felriadnak a lurkók, és nyűgösebbek lesznek napközben is. Ezért elengedhetetlen az ideális hőfok beállítása és fenntartása egész éjjel, amiben jelentős szerepet játszik a szigetelés.

A háló jó társ

Ma már nem nagyon akad olyan ablak, amelyre ne lehetne szúnyoghálót kérni. Ez a plusz befektetés különösen megéri, ha a gyerekszobáról van szó. Mind tudjuk, mennyire idegesítő, amikor egy szúnyog zümmögése miatt nem tudunk elaludni, a csípéssel járó kellemetlenségekről már nem is beszélve.

Felnőttként is nehezen álljuk meg, hogy ne vakarjuk el a csípéseket, a gyerekeknek pedig az önkontrolljuk is kisebb, a bőrük pedig érzékenyebb. Bár egyesek azt tartják, ha levendulát ültetünk az ablakba, az is távol tartja a zavaró rovarokat, de az igazán betonbiztos védekezést a fizikai akadály jelenti. Ezért a szúnyoghálón nem igazán éri meg spórolni, hacsak nincs rá valami különös indokunk.

Tiszta öröm

A gyerekszoba egy varázslatos birodalom, ahol mindenféle csodálatos dolgok történnek. Egyszer kalózhajó ez a tér, másszor erőd, és elég gyakran műterem, ahol különböző remekművek, például szobrok, rajzok vagy festmények készülnek. A csodavilágban sajnos bármi megeshet a kellékekkel, akár kisebb nagyobb balesetek is. Ezért bútort és burkolatot is úgy célszerű választani a gyerekszobába, hogy könnyű legyen tisztítani és szárítani, ha valami miatt összekoszolódna.

Ez természetesen érvényes az ablaküvegre és a keretre is, szerencsére a műanyag ablakok elég könnyen tisztíthatók. Így nyugodt szívvel díszíthetjük is ezeket a felületeket, ha egy ünnepet, például a karácsonyt, húsvétot vagy esetleg a Halloween-t valami különleges dekorációval szeretnénk várni a családban.

Biztonságban a legfőbb érték

A „se ki, se be” alapon arról is célszerű gondoskodni, hogy a kisebb gyerekek ne tudják játékból kinyitni az ablakot. Ehhez már néhány ezer forintért kaphatók olyan biztonsági zárak, amelyek egyszerűen felszerelhetők, és zárolják a kilincset a kívánt pozícióban.

Ha földszinten található a gyerekszoba, akkor azt is tanácsos fontolóra venni a maximális védelem érdekében, hogy betörésbiztos nyílászárót válasszunk.



Hol legyen az ablak?

Ha még a tervezés fázisában vagyunk, akkor adott esetben arról is dönthetünk, pontosan hol helyezkedjen el az ablak. A legtöbb esetben már inkább a berendezést igazítjuk az adottságokhoz. Azt mindenképpen érdemes végiggondolni, hol lesz az ágy, illetve az íróasztal az ablakhoz képest. Sok szülőt ugyanis nyugtalanít, ha a csemetéje közvetlenül a nyitott ablak mellett alszik.

Az íróasztal pozíciója pedig azért fontos, mert az rendkívül zavaró tud lenni, ha tanulásnál, írásnál vagy rajzolásnál árnyékol magának a gyerek. Ezért az kifejezetten kerülendő, hogy a lurkó a fénynek háttal üljön. Az a legjobb, ha az asztal közvetlenül az ablak alatt van, és szemből érkezik a világosság a felületre. Ha pedig oldalról érkezik a fény, akkor vegyük figyelembe, melyik az író kéz, hogy elkerüljük az árnyékolást.