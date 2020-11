10 gyerekbarát kutyafajta: ezek az állatok nagyon szeretik a kicsiket

Gyerekbarát kutyafajtákból szedtünk össze egy csokorra valót. Hűségesek, barátságosak, játékosak. Ez a 10 fajta imádja a család legkisebb tagját.

Sokan sokféle állatot tartanak otthon. Van, aki vesz, de még jobb, ha örökbe fogadunk: a menhelyek ugyanis nem győzik hellyel a gazdira váró kedvenceket. Ugyanakkor nem csak az otthonunk mérete alapján fontos választanunk, vagy a szerint, hogy nagyvárosban vagy kisebb településen élünk. Ha ugyanis gyerekek is vannak a családban, akkor kifejezetten figyelni kell erre is.

Tévedés azt hinni, hogy gyerekes családoknak egyszerűen elég kisebb állatot választani, ezek egyáltalán nem mindig jönnek ki jól a csemetékkel, sokszor kifejezetten izgágábbak, temperamentumosabbak, míg egy-egy nagyobb termetű állat nyugodtabb.

Nézzünk most egy listát, amelyet az American Kennel Club adatai alapján szedtünk össze. Ebben olyan kutyafajták szerepelnek, amelyek kifejezetten szeretik a gyermekeket. Sőt, elég jó hatással is lehetnek rájuk: nem csak szeretetet és rengeteg játékot kaphatnak a kicsik általuk, de a négylábúakkal való törődés segítheti őket a felelősség és az együttműködési készségek megtanulásában is.

Alaszkai malamut

A kutybarátok által csak "Malinak" becézett állatot hamar megtanuljuk távolról felismerni, amint megismerjük. Ez az északi szánhúzó kutya a mérsékeltebb öveken is nagyon népszerű. De amit mai napig őriz: nagyon sok mozgásra van igénye, de a konkrét dolgok húzását is igényli. Játékos, energikus, és szeretetteljes.

Spanyol masztiff

Az egykoron nyájakat őrző négylábú mai napig őrzi erőteljesen hangos ugatását. Mivel meg kellett küzdenie a vadállatokkal vagy éppen a nyájat tolvajló emberekkel is, domináns, határozott karakter. Erős ugyanakkor önuralma, így erős testalkata mellett is a családdal szelíd és engedelmes.

Ausztrál terrier

A nyomkövetésre is használható kutyus éber, bátor és energikus. Szintén sok mozgás kell neki, hogy egészséges maradjon, intelligens állat, szereti a társaságot. Határozott robosztus a megjelenése, kártevők ellen használták, de ha kellett, a birkákat is felügyelte. Mára kísérőkutyának is alkalmazzák, mivel ezt a szerepet is remekül betölti. Fontos, hogy a "standard" fajra vonatkozik a gyerekbarát jelző, az ausztrál selyemszűrő terriert csak képzés mellett vagy tíz évesnél idősebb gyerekekkel ajánlják.

Beagle

Vadászkopó, kiváló szaglás miatt nyomkövetésre is alkalmazzák. Ugyanakkor kedvencként is szeretik tartani, elsősorban mert az intelligens, jó idegzettel bíró állat türelmes a gyerekek szokásaival szemben is. Nagyon szelíd, kitartó és remekül tud tájékozódni is. Azt is kell tudni, hogy későn érő fajta, ezért ne bánjunk vele soha igazságtalanul, és sohase bántsuk! Bár ez utóbbi az összes állatra vonatkozik.

Berni pásztorkutya

Az alpesi hegyi kutyát ahogyan a neve is mutatja, állatok őrzésére használták, de később igát is vonattak vele. Nyugodt, kiegyensúlyozott, vidám és barátságos kutya. Miután kifejezetten éber, a gazdáját, családját és otthonát megvédi a rossz szándékú behatolótól, de egyébként békésen viselkedik. Mély hangú ugatását csak akkor hallatja, ha komoly baj van.

Olasz vizsla



Vadászathoz használták, egy szakember szerint elsöprő lendülete mellett még azt is elnézték neki, ha nem is mindig hozta oda az elejtett vadat. Egyébként sokoldalú elvárásoknak meg tud felelni, de ehhez a következetesség mellett türelemre is szükség van vele kapcsolatban. Intelligens, játékos, szereti a társaságot és a gyerekeket, ezért sok otthonban szeretik házi kedvencként. Rendszeresen igényli a testmozgást.

Boston Terrier

Az USA-ban jóval ismertebb, mint Európában, de a kontinensünkön is jellemző azért a tartása. Akik őt választják, kedvelhetik benne, hogy egyedi karakterét adó mimikája jó kedvet teremt a környezetében, és kísérőkutyaként is alkalmazható. Élénk, sok mozgás kell neki, de barátságos és játékos fajta.

Labrador retriever

Nagyon szereti a vizet, őseit új-fundlandi halászok hozták magukkal, ahol tenyésztéssel kitűnő vadászebet faragtak belőle. A szakirodalmak szerint olyan könnyed a fogása, hogy akár egy tojást is elhoz anélkül, hogy eltörné. Kiegyensúlyozott, jól alkalmazkodik társaságkedvelő állat.

Cavalier King Charles spániel

A vadász Spánielekből tenyésztett törpespánielek évszázadok óta az európai nemesek kedvelt társasági kutyái. Ezek a kiskedvencek nemcsak a gyerekekkel jönnek jól ki, de általában más otthoni állatokkal is. Szeretetteljes, vidám, bátor és szociális kutyafajta, aki szelíd és kiváló tagja a családnak.

Újfundlandi

Az angol telepesek már mikor tenyésztéssel megalkották a retriverek ősének számító fajt, amellyett, hogy vízi mentőkutyaként alkalmazták, kedvtelésből is tartották. Nagyon nyugodt, békés, jóindulatú, egy igazi szerény óriás. A gyerekekkel különösen jó kapcsolatot tudnak kialakítani: játékosak, figyelmesek és türelmesek. De a család többi tagjával is szoros, bizalmi kapcsolatot alakítanak ki, amelyre szükségük is van, legszívesebben mindenhová követnének bennünket.

(Címlapkép - MTI Fotó: Mohai Balázs)