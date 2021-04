10-ből 3 magyarra nehéz napok várnak: berobban az allergiaszezon

Április 1-jétől kezdi közzétenni minden évben az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) az aktuális napi pollenhelyzetet és pollen előrejelzést. A pollenek már év eleje óta jelen vannak, azonban a tavaszi jó idő beköszöntével kezd egyre több allergén a levegőbe kerülni a fák, bokrok virágzása és a szárazabb napokon nő a koncentráció is. Így a szénanáthások tünetei áprilistól egyre erőteljesebben jelentkezhetnek.

Idén is a jó idő hozta el a pollenszezont, az április elsejei szép napsütéssel, napközben 19-26 fokkal végre a tavasz is eljött. Bár pollenet már eddig is jelen voltak, az időjárás nagyban befolyásolja a koncentrációjukat a levegőben: száraz, meleg időben napközben általában magasabb, míg reggel, illetve esős időben alacsonyabb az érték. Így a melegebb idő beköszöntével a szénanátha tünetei erősödnek, hűvösebb időben enyhülnek. Innentől kezdve egészen október végéig sokféle fű és fa okozhat szénanáthás tüneteket az allergiásoknál.

Az ország középső területén most is magas a nyárfa és tiszafafélék pollenkoncentrációja, a juhar és kőris szintén allergizálnak már közepes mértékben. Az elkövetkező napokban a napsütéses délutáni órákban erősödhet a levegőben a koncentráció, így az allergiás betegek tünetei is. Az OKI korábbi felmérése szerint a lakosság mintegy 20 százaléka szenved - orvos által diagnosztizált - pollenallergiában, de

egyes becslések szerint valójában legalább a magyarok 30 százaléka szenvedi meg ily módon a jó időt.

Az utóbbi negyedszázadban megkétszereződött az allergiások száma, becslések szerint ma Magyarországon legalább kétmillióan szenvednek ettől. Európában már napjainkban is a lakosság harmada allergiás, de már az is lehet, hogy mára minden második európai allergiás valamire, erről a közelmúltban nem készültek felmérések, csak becslések vannak.

Egyeseknek szenvedés, másoknak fellélegzés

Nem minden allergiásnak kell elkeserednie: a beltéri allergiáknak ugyanis éppenhogy jót tesz a jó idő. Az ő allergiájuk ugyanis a járványügyi intézkedések miatt még fokozódott is a téli időszakban: sokkal több időt kellett a lakásban tölteniük, az őszi-téli időszakban kevesebbet is lehetett szellőztetni és a fűtésszezon is csak ront a beltéri allergián. Akik eddig szenvedték meg a tüneteket, most fellélegezhetnek.

Most, hogy jön a jó idő, gyakrabban ki lehet tárni az ablakokat, a fűtés is már kevésbé befolyásolja az allergénkoncentrációt, így ezek a panaszok valamivel csökkenhetnek

- mondta el korábban lapunknak a Budai Allergiaközpont fül-orr-gégész főorvosa és allergológusa Dr. Moric Krisztina, aki arra is felhívta az allergiások figyelmét: fokozottan ügyelniük kell a koronavírus elleni védekezésre, mert könnyebben elkaphatják és átadhatják a fertőzést. Ezen túlmenően arra is rávilágított, hogy a kezeletlen allergia a későbbiekben súlyos krónikus szövődményekkel járhat:

Ha nincs, vagy nem jól van kezelve az allergiás beteg, akkor az orrnyálkahártya nem képez egy biztonságos határt, a kórokozókkal szemben nem nyújt akkora védelmet. Könnyebben fertőződünk meg vírusokkal, baktériumokkal, könnyebben tapadnak meg a kórokozók a gyulladt orrnyálkahártyán. (...) Emellett, ha nem jól van kezelve, vagy nincs kezelve az allergia, szövődmények is kialakulhatnak, amelyek szintén krónikus betegségek. Például krónikus arcüreggyulladás, melléküreggyulladás vagy allergiás asztma

- mondta el a szakember.

Címlapkép: Getty Images