Nem semmi: akár 170 ezret is megkereshet egy középiskolás havonta ezeken a szakképzéseken

A duális szakképzésben tanuló diákok amellett, hogy iskolába járnak és szakmát szereznek, még dolgoznak is. A munkájukért pedig fizetést is kapnak, középiskolásként nem is keveset - írja az Eduline. A lap szerint ezek a diákok a minimálbér 43-72 százalékát kaphatják meg fizetésként a képzőhelyükön, tehát akár 170 ezer forintot is kereshetnek havonta. Hátrányt jelent viszont számukra, hogy a duális képzésben tanulók nem kapnak szakképzési ösztöndíjat.

Az, hogy mekkora összeg ütheti pontosan a diákok markát, a tanuló és a képzőhely külön állapodik meg. Az Innovatív Képzéstámogató Központ tájékoztatása szerint a fizetés függ a tanuló szakmai felkészültségétől és a tanulmányi eredményétől is. A fizetésen túl pedig a diákot megilleti az adott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos, de legfeljebb évente a minimálbér összegének megfelelő mértékű egyéb juttatás is a ledolgozott napokkal arányosan. A duális szakképzésben tanulók viszont nem kapnak szakképzési ösztöndíjat, melyet a tanulmányi eredmények befolyásoknak. Az ösztöndíj összege 8 ezer forinttól akár 59 ezer forintra is rúghat havonta.

Címlapkép: Getty Images

