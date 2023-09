Ezernyi tanár mondhat fel máig Magyarországon: ők nagyon hiányozni fognak az iskolákból

A kormány szerint 700-an, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint pedig mintegy 1000 pedagógus mondhatott fel a státusztörvény miatt – írja a Telex.

„Sok kollégával beszélgettem, ez alapján úgy gondolom, hogy szeptemberben ezer körül lehet a státusztörvény miatt felmondó pedagógusok létszáma” - mondta el a portálnak becslései alapján Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. A mai nap azért fontos, mert szeptember 29-ig van lehetőségük a pedagógusoknak jelezni azt, ha nem akarják aláírni az új jogállásukról szóló szerződést. Akik eddig jelezték, azoknak egyébként november végén szűnik meg a jogviszonya, nekik október végéig kell még dolgozniuk.

Gulyás Gergely ehhez képest a tegnapi napon, a portál kérdésére azt mondta, kevesebben jelezték a felmondásukat, mint ahányan a nyári időszakban távozni szoktak a közoktatásból. A miniszter szerint talán 700 körül lehet a szeptemberben távozó pedagógusok létszáma. A lap megjegyzi, voltak olyan előzetes felmérések, miszerint a státusztörvény miatt 5000-en is elhagyhatják a pályát, de ez Horváth Péter szerint is soknak tűnik. Véleménye szerintem azonban 1000 kolléga is nagyon hiányozni fog a közoktatásból.

A portál megjegyzi azt is, hogy Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke a szervezet tanévnyitó sajtótájékoztatóján arról beszélt, jelenleg csaknem 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. Legégetőbb hiány pedig a természettudományos tárgyak esetében a legszembetűnőbb. Ezt a számot pedig az elnök szerint az fedi el némiképp, hogy ma jelenleg nagyjából 12 ezer nyugdíjas taníthat, illetve minden ötödik általános iskolában képesítés nélküli pedagógus oktathat.