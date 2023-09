Már a középiskolában eldől a legtöbb magyar nő sorsa: fényévekre kerülnek egy-egy zsíros állástól?

A pályaválasztás legtöbbször már a középiskoláig eldől, és a támogató közeg hiánya miatt választja kevesebb lány a műszaki-technológiai hivatást – állapítja meg a CETIN Hungary Zrt. kutatása. A független, integrált telekommunikációs infrastruktúraszolgáltató ezen szeretne változtatni: a Nők a Tudományban Egyesület (NaTE) szakmai partnerségével középiskolás lányoknak ingyenes tehetségprogramot indít.

A STEMpowered by CETIN elnevezésű program legfontosabb célja, hogy a pályaválasztás előtt álló, 11. évfolyamos lányoknak olyan alternatívát mutasson, amelyre ritkán vagy egyáltalán nem gondolnak, és segítsen az előttük álló korlátok lebontásában. Az ingyenes program a matematikai készségek és digitális kompetenciák fejlesztésén túl a természettudományos területek összekapcsolásával mutatja meg a STEM (természettudományok, technológia, mérnöki tudományok, matematika) szakmákban rejlő izgalmas lehetőségeket. Emellett segítséget nyújt a pályaorientációban, kiegészíti a tanórai munkát, elmélyíti az ott szerzett tudást és sikerélményhez juttatja a benne részt vevő tanulókat.

Magyarországon a nők aránya a foglalkoztatásban 45 százalék fölötti, a technológiai területen viszont nem éri el a 14 százalékot. A programmal ösztönözni szeretnénk a nők karrierépítését a műszaki, technológiai szakmában. Kutatásunk adatai is alátámasztják, hogy ehhez már középiskolában fel kell kelteni az érdeklődést, és fejleszteni az arra nyitott lányoknál a továbbtanuláshoz fontos tárgyakat és az önérvényesítéshez szükséges képességeket. A programmal az is a szándékunk, hogy a jelentkező lányok szerepmodellt lássanak: cégünk vezetésében három nő is található. Hadd hozzak személyes példát is: engem a matematika és a fizika is nagyon érdekelt, de a pályaválasztáskor viszonylag kevés lehetőségem volt szakmai karrierutakról beszélgetni, így végül a közgazdaságtant választottam – mondta Kübler-Andrási Judit, a CETIN Hungary Zrt. vezérigazgatója.

Határozott célunk, hogy a fiatalok bátran és magabiztosan induljanak el a STEM területek irányába. Fontosnak tartjuk, hogy ne társadalmi vagy családi elvárásokat követve, hanem saját tapasztalataik és élményeik alapján hozzák meg a döntést. A tudomány, a technológia, a matematika és a mérnöki pálya végtelenül szép és izgalmas – szeretnénk elérni, hogy az ebben rejlő óriási lehetőséget a fiatal lányok is észrevegyék. Büszkék vagyunk, hogy olyan partnerrel dolgozhatunk együtt, akinek ugyanilyen fontos a lányok bátorítása a STEM pályák irányába

– mondta dr. Balázsi Katalin, a Nők a Tudományban Egyesület elnöke.

A CETIN Hungary által készített reprezentatív kutatás* arra kereste a választ, hogy milyen tényezők befolyásolják a nőket a hivatás – és kiemelten a műszaki, technológiai pálya – választásában. Vizsgálta az ismerősök, a család, az iskola és a kortárs csoportok hatását, illetve a belső motivációkat is.

Arra a kérdésre, hogy mi akadályozza a nőket a STEM pálya választásában, a legnagyobb arányban (27%) megjelölt válasz szerint az oktatásban nem szentelnek elég figyelmet annak, hogy a lányok érdeklődését is felkeltsék a műszaki-technológiai terület iránt. A két nem között ebben érdemi különbség figyelhető meg: a nők ezt az okot súlyosabbnak érzik, és 32 százalékban jelölték meg ezt az opciót, a férfiak közül viszont csak 22 százalék (a válaszadók itt több lehetőséget is megadhattak).

Ennél több férfi (27%) szerint a karrierút már gyerekkorban eldől: a lányok kevesebbet játszanak kütyükkel, így kevesebb lehetőségük van megkedvelni a területet (ezt az opciót a nők 19 százaléka választotta).

A női válaszadók szerint – az említett szempontok mellett – erősebben játszik közre még a női példaképek hiánya (19%), illetve az, hogy a lányoknak kevés az önbizalma, és úgy gondolják, egy ilyen szakterületen nem lehetnek sikeresek (22%).



Ez is lehet az oka, hogy a válaszadó férfiaknak csak a fele (48%) nem gondolt arra, hogy ezen a területen helyezkedjen el, míg ez az arány a nők esetében lényegesen magasabb, 69 százalék. A pályaválasztás egyébként legtöbbször – a megkérdezettek 57 százalékánál – viszonylag hamar, felső tagozatban, illetve középiskolában dől el, és ebben kicsi a különbség a férfiak és nők között. A megkérdezettek nagyobb része (59%) egyébként nem tartja férfiasnak a műszaki-technológiai pályát, mintegy egyharmaduk szerint (29%) viszont a szakma inkább férfiasnak tekinthető.