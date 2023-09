Elárvereztek egy pesti iskolát, tanítási időben jött a végrehajtó: videón a botrányos kilakoltatás

„Nem tudom, kit értesítettek, és kit nem, én most értesítek róla mindenkit, hogy ezt az ingatlant a mai napon mindenkinek el kell hagyni” – mondta egy hangosbemondóba a soroksári Qualitas nevű alapítványi gimnázium keddi kiürítésekor Berki András bírósági végrehajtó, írja a hvg.hu. Erről több Facebook-bejegyzés tartózkodik és valaki egy videófelvételen azt is megörökítette, ahogy a végrehajtó egy megafonba beszélve tájékoztatja az intézkedésről a tanulókat.

A rendőrség és a végrehajtók is kiszálltak kedden kora délután az alapítványi fenntartású soroksári Qualitas Gimnáziumhoz, ahol kiürítették az épületet, a diákokat és az intézmény dolgozóit pedig hazaküldték - írják. „Az iskola épületét tavaly októberben elárvereztem, az árverés jogerőre emelkedett és a bíróság minden jogorvoslatot jogerősen elbírált” – mondja Berki és hozzáteszi, az ügyről tudomása volt az iskola és az intézményt fenntartó alapítvány igazgatójának, valamint az iskolatitkárnak is. Hozzátette, az árverésre azért került sor, mert az épület építését nem fizették ki, így annak a mai naptól hivatalosan is új tulajdonosa van - írja a lap.

Berki András megkérte az igazgatóhelyettest és a titkárt, hogy a szülőket kezdjék el értesíteni, a kiskorú diákok pedig elmondása szerint a keddi tanítási idő végéig az épületben maradhatnak. Az igazgatóhelyettesre hivatkozva valaki azt mondta, egyelőre online oktatásra állnak át a Qualitas Gimnáziumban - írják.