Megszólalt a tanítás közben kilakoltatott soroksári iskola igazgatója: vitatja a végrehajtás jogosságát

Tanítás közben ürítették ki a soroksári Qualitas Gimnáziumot a végrehajtók, rendőri biztosítás mellett. Az alapítványi iskola épületét már tavaly októberben elárverezték, de erről az igazgató senkinek nem szólt, most az RTL Hiradónak nyilatkozott arról, miért.

A szülőket felháborította, hogy nem tudtak előre az intézkedésről - hangzott el a műsorban. A Belügyminisztérium azt is közölte, ha az iskola nem tudja elhelyezni a diákokat, akkor a kormányhivatal helyezi el őket más iskolákban.

A rendőrség és a végrehajtók is kiszálltak kedden kora délután az alapítványi fenntartású soroksári Qualitas Gimnáziumhoz, ahol kiürítették az épületet, a diákokat és az intézmény dolgozóit pedig hazaküldték - ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt. „Az iskola épületét tavaly októberben elárvereztem, az árverés jogerőre emelkedett és a bíróság minden jogorvoslatot jogerősen elbírált” – mondta Berki András bírósági végrehajtó és hozzátette, az ügyről tudomása volt az iskola és az intézményt fenntartó alapítvány igazgatójának, valamint az iskolatitkárnak is:

Most az RTL Hiradóban megszólalt az érintett iskola igazgatója: