Ilyen nincs: érettségivel, középfokú nyelvvizsgával toboroznak angoltanárokat egy általános iskolába

Egy az interneten keringő hirdetés szerint a csomádi általános iskolába angol nyelvtanárokat keresnek, de a nyelvszakos diploma nem feltétele a jelentkezésnek, egy középfokú nyelvvizsga és az érettségibizonyítvány bőven elég.

Mint ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, a 2023/2024-es tanév is tanárhiánnyal indult, több száz pedagógus hiányzik a rendszerből a hivatalos adatok szerint. A valódi szám azonban még ennél is magasabb lehet. Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint nincs minden üres álláshely meghirdetve a Közszolgálati Állásportálon. Eddig ugyan kötelező volt, de 2024. januárjától már nem lesz az, és úgy tűnik, sok helyen előrehozták ezt a határidőt.

2023. augusztus 22-én reggel 8 órakor a közigállás portál összesen 638 találatot dobott ki arra a kifejezésre, hogy „tanár” - ezeket átnéztük egyesével, így megtudtuk, hogy legnagyobb hiány fővárosi matektanárból van. De ami a legkétségbeejtőbb, hogy vannak intézmények, ahol a hirdetésben nincs pontosítva, milyen szakos tanárt keresnek, ugyanis bármilyen szakos munkatárs megfelelne, sőt, úgy tűnik lassan a "szakos" kifejezés is törlődik a hirdetésekből: angoltanárnak lassan bárki jöhet, aki leérettségizett és beszél angolul.

A probléma nem egyedülálló, az RTL Híradó számolt be róla, hogy nincs elég tanító, ezért pedagógiai asszisztensek taníthatnak több olyan iskolában, aminek a Külső-Pesti Tankerületi Központ a fenntartója. A Pedagógusok Szakszervezete szerint nem egyedülálló a probléma, a megoldást pedig nem tartják jogszerűnek.

De több olvasónk visszajelzése alapján is óriási a káosz a közoktatásban, van iskola, ahol alsós tanítókat bíztak meg a felsősök matematikaoktatására, és magyar szakos kolléga megy be kémia órára. Ha te is tapasztaltál hasonló anomáliát, akkor tudasd velünk a lenti kérdőíven és mi beszámolunk róla: