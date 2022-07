Beindította nagy nyári vásárát az Aldi, Lidl, Tesco: ezért áll sorba minden magyar, aki spórolni akar

Alig több mint egy hónap, és itt a tanévkezdés. Ezt pedig a legnagyobb hazai áruházláncok is tudják, úgyhogy gyakorlatilag már ezen a héten indul a dömping, a boltok szép lassan elkezdenek megtelni iskolatáskákkal, füzetekkel, ceruzákkal és minden egyéb szükséges kiegészítővel. Ezzel párhuzamosan élesednek a boltok tanévkezdős katalógusai is, amiből már most szemezgethetnek a magyar családok. A Pénzcentrum a sulikezdős előtt egy hónappal végigkérdezte a legnagyobb hazai láncokat, mire számíthatnak a vásárlók az idei szezonban, mikor és mit érdemes vásárolni akkor, ha valaki a lehető legolcsóbban akarja megúszni a bevásárlásokat.

Alig egy hónap és kezdetét veszi az igazi nagy tanszerbevásárlási roham Magyarországon. A szemfülesek azonban már most kiszúrhatták, hogy a legtöbb boltlánc bizony már el is kezdte kirakosgatni a különböző iskolai termékeiket polcaikra. Az idei tanévkezdés azonban más lehet mint az eddigiek.

Az országot ugyanis évtizedek óta nem látott mértékű infláció sújtja, de az utóbbi időben többször hallhattunk globális papírellátási gondokról is. Mindezek okán a Pénzcentrumon most annak jártunk utána, milyen tanszeres évre készülnek a legnagyobb magyar áruházláncok, illetve mit tanácsolnak, mikor érdemes a magyar családoknak intézni a bevásárlást.

Tanszerek 2022 – indul a szezon

A Spartól kapott információnk szerint alig egy hét múlva rajtol náluk a szezon. Ami azt jelenti, hogy például az Interspar áruházak több mint 1200 árucikkel indulnak, de a szupermarketekben a boltméret alapján csökkentett készlet érhető el, de többféle alapvető tanszert – írószereket, füzeteket, rajzlapokat és írólapokat, vízfestéket és temperát, mappát és tolltartót is lehet ezekbexn vásárolni.

A Tesco arról tájékoztatta lapunkat, hogy sok szülő előre tervez, és több alkalommal szerzik be az iskolaszereket. Megtudtuk azt is, hogy a vásárlási csúcs augusztus 20-át követően indul el és az iskolakezdést követő első hétvégéig tart. Az idei árakról azt sikerült kiderítenünk, hogy a hipernek lesz olyan terméke, ami olcsóbb, mint tavaly, de lesz ahol megemelkedett árakra kell készülnie a családoknak. Ez terméktípusonként eltér. A számok terén mindez több mint 3 millió füzetet, táskából és tolltartó együtt több, mint 100 ezer, írószerből összesen majdnem 1 millió db a jellemző igény a hipernél. A lánc azt is tanácsolja a magyar családoknak, hogy augusztusban érdemes a heti akciós újságokat és az iskolaszezonos katalógust böngészni, itt ugyanis lesznek akciók.

Idén - hasonlóan a tavalyi évhez - július második felében kezdődik a tanszerek vásárlása, a legnagyobb forgalomra pedig a korábbi évekhez hasonlóan augusztus 20-a és szeptember 1-e között számítun

– válaszolta lapunknak az Auchan. Az áruházlánc ugyanakkor elmondta azt is, sokéves tendencia már náluk, hogy szeptemberben is még egy erősebb forgalommal számolhatnak ezen a területen. A hiper tudatos vásárlást/választást javasol vásárlói számára a tanszerek beszerzésében is. Mint azt ők is írják, a sajátmárkás termékeik 20-30 százalékkal alacsonyabbak a többihez képest.

Az Aldi Magyarország várakozásai és az eddigi forgalmi adatok szerint a tanszerek vásárlása idén sem kezdődik a korábbi években megszokottnál hamarabb. A vállalat sokéves tapasztalata alapján a vásárlók nagy része július közepe és vége felé kezdi el az iskolára való felkészülést, majd augusztus hónapban még nagyobb mértékű a tanszerek iránti kereslet. A diszkontlánc azt tanácsolja vásárlói számára, hogy a tanszerakciók meghirdetéséhez képest a lehető legközelebbi időpontban keressék fel az áruházlánc üzleteinek egyikét, hiszen ekkor érhető el a választék a legszélesebben palettán. Az Aldi arról is tájékoztatott, hogy szortimentjében a belépő áras termékektől indulva egészen a magasabb árkategóriáig, így például licenc, vagy márkatermékek is megtalálhatók lesznek.

Kérdéseinkkel megkerestük a Lidlt is, a diszkontlánc elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan már július második hetében találkozhattak vásárlóink néhány iskolakezdéshez kapcsolódó termékekkel, az iskolakezdési katalógusuk pedig július 28-tól érvényes. Ezen felül a diszkont augusztusra és szeptemberre is készül további akciókkal. A boltlánctól megtudtuk azt is, hogy legkeresettebb termékeik közé az írószerek, a széles füzetválaszték, a különféle tolltartók és a csomagolástechnikai eszközök tartoznak. Füzetekből pedig egészen a legolcsóbb, egyszerűbb kivitelektől, egészen a prémium kategóriás, fotóminőségű borítós füzetekig válogathatnak a vásárlók. Ezen felül a kínálatban megtalálhatók lesznek még ergonomikus iskolatáskák, bútorok, kreatív eszközök és széles könyvkínálat is. A diszkontlánc tanácsot is adott a vásárlóknak a bevásárláshoz, amiben azt írjik, hogy

a tanszerek beszerzéséhez készítsenek listát és a különféle ajánlatokat vessék össze.

Mennyibe kerülnek a tanszerek 2022-ben?

A boltoktól kapott válaszok után nincs más hátra, minthogy megnézzük, az egyes katalógusokban milyen árakkal találkozhatnak a bevásárlásra készülő családok. Az Aldi 30. heti, 07.28-tól érvényes kiadványából kiderül például, hogy a 32 lapos, A5-ös dizájnfüzet darabja 169, a 40 lapos A4-esé 299 forint. A diszkontnál lehet majd venni Licenc iskolai füzeteket is, egy A4-es füzet darabja 499 forint. A 80 lapos prémium spirálfüzet, A4-es viszont már 999 forintba kerül, míg egy A4-es licenc füzetbox 1 799-be. Az A4-es gumis mappa 699, az iskolai kiegészítő szett, amiben vannak ceruzák, radírok és gemkapocs is, 349 forintba kerül.

Az Auchan friss iskolakezdési katalógusa szerint az ergonómiai iskolatáska 12 990 forintba kerül, az A5-ös nívó füzet 219 forint, az antibakteriális radír pedig 199 forint. Mindemellett számos más táskát is hirdet a lánc, az egyszerű 2 490 forintos tornazsáktól egészen a 20 ezres Head táskáig. A Herlitz töltött tolltartó ára 2 690 forint, míg az 500 lapos másolópapír (nívó) 2 090 forintba kerül. A hiper kiadványának egyik oldalán hátizsákot és ahhoz 10 terméket ajánl 4 990 forintos áron, amiknek garantálja az árát augusztus 31-ig, itt a táskán felül kapunk temperát, vízfestéket, kis zsebszámológépet, illetve többek között színes filcet, ollót, de ragasztóstiftet is. Itt minden termék sajátmárkás.

A Lidl sulikezdéses kiadványának első oldala szerint Herlitz töltött tolltartót 2 299 forintért, temperakészletet 1 499, míg gyurmát (200g) 499 forintért lehet beszerezni. A diszkontba tornazsákot már 999 forintért is találtunk, de vannak itt drágább táskák 6 999 forintért is. Iskolatáska szettet, ergonomikus táskával, 16 részes tolltartóval, 1 db hengeres tolltartóval és 1 db tornazsákkal 19 999 forintért kínál a bolt. Az A5-ös desing füzetek ára 99 forinttól, míg az A4-eseké 199 forinttól indul. Az A4-es öntapadós tankönyvborító 10 darabja 799, míg az A5-ösé 499 forintba kerül. 12 darab zsírkréta már van 249 forintos áron, míg egy 48 darabos XXL színesceruza-készletet 1 499 forintért lehet hazavinni. Egy rajztábla 499, egy A3-as rajztömb 699, míg egy világító földgömb 8 999 forintba kerül.

Az Interspar friss katalógusa szerint tornazsákot már 1 099 forintért lehet majd venni a láncnál, de a prémium táska itt már 21 999 forintba kerül, a két véglet között vannak táskák 2 999, 6 999, de 10 999 forintos áron is. A tolltartók árazása is széles skálán mozog, vannak henger alakúak már 1 149 forintért, de innen felfelé 3 499, sőt 5 1 99 forintért is vásárolhatunk. Vízfestéket találunk 679 forintért, vonalzót 139-ért, míg 20 darabos aszfaltkrétát 1 049 forintért. Az öntapadós jegyzettömb ára 419, a színesceruzakészlet 889 forinttól indul, miközben tűzött A5-ös füzetet 49 forinttól lehet kapni, de persze A4-es füzetek esetében akár 1 499 forintig is elmehet a dolog egy-egy márkázott spirál esetében.

A Tesco sulikezdéses kiadványának címoldalán hirdeti, hogy Clubcarddal már 39 forinttól lehet náluk füzeteket vásárolni. Herlitz anatómiai táskát 16 990, rotring írókészletet 2 599, míg famentes írólapot (50db) 119 forintért árulnak. A táskák itt is hosszú intervallumon mozognak az árat illetően, egyszerű tornazsákot 349 forintért lehet vásárolni, de vannak itt termékek 4 299, 7 999, 11 990 forintos áron is. A henger tolltartó 499 forintba kerül, de vannak itt 1 259, 1 949-ért is tolltartók. Az A5-ös gumis mappa 329, viszont a dizájnos füzetbox már 999 forintba kerül, viszont az A4-es változata már 1 299 forint. 50 darabos, A4-es rajzlaptömböt 449 forintért vásárolhatunk a hiperbe, míg kötelező olvasmányok már 399 forinttól elérhetők.