Már az iskolára készül az SMA-s Zente: így van most a nagybeteg kisfiú

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már az iskolára készülnek az SMA-s Zente szülei. A 4 éves kisfiú külön fejlesztésre jár, és otthon is sokat foglalkoznak vele. A koronavírus-járvány sajnos elérte Zente óvodáját is, de a kisfiú és a szülők is jól vannak.

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

A Facebookon folyamatosan nyomon tudjuk követni, hogyan fejlődik Zente, az SMA-s kisfiú, aki 2019 őszén kapta meg a számára életmentő kezelést, amire több száz millió forintot gyűjtött össze az ország. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az egyik legfrissebb poszt szerint szinte teljesen megszűnt a kisfiú nyelvremegése, és ugyan még csak 4 éves, szülei úgy gondolták, itt az ideje elkezdeni a felkészülést az iskolára. Már most nagyon fontos kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni a dologra. Okos kisfiú, és nem szeretném, ha az írni tanulás kudarc lenne számára! Ez akár el is veheti a kedvét a sulitól ahová viszont kb. 20 évig akkor is járnia kell. Jár külön fejlesztésre (ergoterápia), mi pedig itthon sokat színezünk, gyurmázuk, pötyizünk, tésztát gyúrunk, segít főzni, van néhány “matatós” játéka, meg persze sok-sok puzzle, de ez utóbbit már eléggé unja szegény. Úgyhogy elkezdtünk építeni – olvasható a posztban. Zente édesanyja azzal zárja a sorait, hogy a koronavírus-járvány sajnos elérte Zente óvodáját is, de szerencsére a kisfiú és ők is jól vannak. Címlapkép: Facebook

NEKED AJÁNLJUK