Érik az összeomlás: ha ez így megy tovább, sorra zárhatnak be az óvodák

Egyre több az olyan óvoda az országban, ahol munkaerőhiány van, az óvodapedagógusokat pedig pedagógiai asszisztensek, nyugdíjas óvónők vagy dajkák próbálják helyettesíteni. A legtöbb esetben azonban az ott dolgozó óvodípedagógusok végzik el a plusz munkát, amit semmilyen módon nem honorálnak.

Majdnem háromszáz óvodapedagógusi álláshirdetés van a közszféra állásportálján, a közigállás.gov.hu-n - írja az Eduline. Bár a tanév már három hónapja tart, van olyan óvoda, ahová nem is egy, hanem több óvónőt keresnek. Egy friss kutatás szerint is jelentős a munkaerőhiány az óvodákban, amely komoly problémákhoz vezethet. Az óvodák kétharmadában van betöltetlen óvodapedagógusi álláshely, sok helyen nem is egy, hanem két, három vagy még több – az egyesített óvodákba akár tíz-tizenegy új munkatársat is fel lehetne venni a Magyar Óvodapedagógiai Egyesület felmérése szerint.

Nem nehéz kitalálni, mi ennek az oka: az óvodai dolgozók egyértelműen az alacsony fizetéssel, a munkaterhek növekedésével, a komoly adminisztrációs teherrel és a túlórákkal magyarázzák a pedagógushiányt. A legtöbbször a pedagógiai asszisztensek ugranak be a hiányzó pedagógusok helyére.

A pedagógiai asszisztensek azonban érettségivel és OKJ-s végzettséggel rendelkeznek, így nyugodtan kijelenthetjük, hogy képesítés nélküliek kerültek a gyermekcsoportokba. Ennél lényegesen jobb megoldás lenne a nyugdíjas óvodapedagógusok visszahívásával megoldani a súlyos, és nem átmeneti pedagógushiányt

– írja a felmérés összefoglalója.

A megkérdezett óvodai dolgozók többsége semmit nem kap azért, ha túlórázik. Több mint 1100 ilyen válasz érkezett, 733-an azt válaszolták, hogy lecsúsztathatják a ledolgozott pluszidőt, és csak 140-en írták azt, hogy túlórapénzt kapnak. Az sem meglepő eredmény, hogy a megkérdezetteknek 44 százaléka szerint a speciális nevelési igényű gyerekek nem kapnak megfelelő segítséget, fejlesztést - logopédusból, gyógypedagógusból is hiány van.