Drága augusztus vár a magyar szülőkre: több tízezer forinttal rövidül a családi kassza

Indul az iskolakezdési szezon: a magyar szülők az új tanévhez szükséges alapvető tanszereket 10-15 ezer forintért, iskolatáskát további 15 ezer forintért vásárolnak a REGIO JÁTÉK friss felmérése alapján. Az igazi roham augusztusban kezdődik, a vállalat online 10 százalék, míg bolti vásárlás esetén 5 százalék kosárérték-növekedésre számít a tavalyi évhez képest. A játékkereskedő felmérése szerint a szülők továbbra is a hagyományos oktatást preferálják.

A REGIO JÁTÉK friss felmérése szerint mélyen a zsebébe nyúl a magyar szülő tanévkezdés előtt, ugyanis egy általánosiskolás-korú gyermek teljes beiskolázása akár 50 ezer forint is lehet, attól függően, hogy a tanfelszerelések mellé új iskolatáska is szükséges, mert az akár meg is duplázhatja a költségeket.

A beiskolázás költségeinek lényeges részét az iskolatáska teszi ki, tízből nyolc gyermek fog idén újat kapni. Az alsós gyermeket nevelő szülők egyharmada 15 ezer forintnál többet szán a megfelelő darabra, míg a felsős tanulók szülei jellemzően a 10-15 ezer forintos árkategóriában vásárolnak

– ismertette az eredményeket Gyaraki Dávid marketingvezető. A felmérés alapján a kényelem, tartósság és az ergonómia a három döntő tényező a megfelelő táska kiválasztásában.

Alapvető tanszerekre a megkérdezettek egyharmada 10-15 ezer forintot, egynegyede 15-20 ezer forintot, egyhatoda pedig 20 ezer forintnál is többet költ egy gyermek tanévkezdésekor.

A becsengetést megelőző időszakban 10 százalékosos online és 5 százalékos áruházi kosárérték-növekedéssel számolunk az előző évhez képest, azaz webáruházi választás esetén 10 050 forint, míg személyes vásárlás esetén 6 830 forint átlagos végösszeget prognosztizálunk a nyár utolsó hónapjára

– mondta el a marketingvezető. A játékkereskedő értékesítési adataiból az is kiderül, hogy milyen módon szerzik be a szülők a kellékeket: iskolatáskát és tolltartót jellemzően személyesen, míg az írószereket, festéket, lapokat és füzetet online szerzik be a tanulóknak szeptemberre.

Továbbra is a hagyományos oktatást preferálják a szülők

A kutatás alapján a szülők 97 százaléka a hagyományos oktatást preferálja az online tanítással szemben, a megkérdezettek szerint ugyanis az utóbbi miatt több feladat hárult a szülőkre, de a technikai problémák és ingerszegény környezet is a negatívumok közé tartozik.

Az online tanulásnak voltak pozitív hozadékai is, többek között nem kellett a gyermekeknek utazniuk, ezáltal több szabadidőben volt részük, de a rugalmasságot és a költséghatékony mindennapokat is idesorolták a szülők

– mondta el Gyaraki Dávid.

Tudományos, logikai játékokkal készülnek fel az iskolára

A megkérdezettek 83 százaléka szerint kiemelten fontos, hogy a gyermekek a nyári szünidő alatt is fejlődjenek, ezért 10-ből 6 szülő közösen tanul és olvas a tanulóval.

A kitöltők kicsit több mint fele szigorúbb napirendet kezd el követni augusztustól, amely során előkerülnek a logikát, gondolkodást, számolást és kommunikációt fejlesztő játékok, mint például a puzzle, a Pop it vagy a Brainbox.

A vállalat a kutatás kapcsán azt is elárulta, mik a jó iskolatáska fő ismérvei: