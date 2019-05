Nagyot koppanhat, aki így megy nyugdíjba: a hivatal mossa kezeit

A nyugdíjfolyósító nyilvántartásában nem vagy hiányosan szerepelhetnek a rendőrök leszolgált évei. Ez azt jelentheti, hogy amikor a nyugdíjfolyósítónál megigénylik a nyugellátás megállapítását, hiába szolgáltak majdnem 30 évig a rendőrségnél, a folyósító ebből csak 5-öt tart nyilván, és ez alapján állapítja meg a nyugdíj összegét.

Egy ex-rendőr hiába szolgált majdnem húsz évig, a nyugdíjnyilvántartásban csak két év szerepelt. Mikor lekérte saját adatait azzal szembesült, hogy mindössze öt év szolgálati időt tartanak neki nyilván - írta a 24.hu. Ez ráadásul ellenmond annak is, hogy a volt rendőr most szolgálati járandóságot kap, melynek összegét majdnem 30 év alapján állapították meg, amelyről papírja is van.

2012 januárjától megszűnt a szolgálati nyugdíj, de korábban a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai, így a rendőrök is, szolgálati nyugdíjra voltak jogosultak 25 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idő után. Ennek összegét a nyugdíjazást megelőző 1 év havi átlaga alapján számolták. 2012-től viszont megszűnt a szolgálati nyugdíj, és átalakult szolgálati járandósággá, amelynek összege csökkent a nyugdíjhoz képest, mert ebből szja-t is vonnak.

A fent említett exrendőr hiába kapja több mint 29 év alapján kapja a járandóságát, mikor rákérdezett a nyugdíjfolyósítónál, hogy lehet, hogy csak bő 5 év szolgálati időt tartanak nála nyilván, azt a választ kapta: a folyósító csak abból az adatból tud dolgozni, amit a rendőrség megküld neki. Ezt nyilvánosságra hozta a közösségi médiában, mire kiderült, hogy nem egyedi esetről van szó.

Az ORFK-nak az a válasza arra, miért hiányos a rendőri időkre a nyugdíjnyilvántartás, hogy a rendőrségnek nem kellett megküldenie ezeket az adatokat a nyugdíjfolyósítónak. 2012. december 31-ig a szolgálati nyugdíj megállapításáról szóló határozatot az ORFK illetékes osztálya készítette el, így a hivatásos állományba tartozók adatait nem kellett átadniuk a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak.



2013. január 1-jétőlúgynevezett adategyeztetési eljárást vezettek be, melynek célja, hogy a leendő nyugdíjasok még aktív korukban megtudhassák, milyen biztosítási jogviszonyaik, a nyugdíjnál figyelembe vehető kereseteik szerepelnek a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban. Ez lehetőséget nyújt a korrekcióra még a nyugdíjazás előtt. Az egyeztetési eljárást a kormányhivatalok járási hivatalai folytatják le.

A nyugdíj összegét a szolgálati idő hosszától függő nyugdíjszorzó és az 1988 óta szerzett (nyugdíjjárulék alapját képező) keresetekből számított nettó átlagkereset összege határozza meg. Ezért is nem mindegy, mennyi szolgálati időt ismernek el valakinek. Ha a szolgálati járandóságban részesülő személy betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, onnantól a szolgálati járandóság teljes összegét (szja-levonás nélkül) kell neki öregségi nyugdíjként továbbfolyósítani.

Viszont aki dolgozott a járandóság folyósítása alatt, és legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, az az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után (legfeljebb fél éven belül) kérheti a nyugdíjfolyósítótól, hogy ezt az időt is vegyék figyelembe a nyugdjszámításnál.

Az ORFK azt javasolja azoknak, akiknek lehet elszámolatlan szolgálati ideje, azok küldjék meg az ezt igazoló dokumentumokat másolatban a nyugdíjfolyósítónak, aki hivatalból fogja megkeresni a rendőri szervet. Ők igazolják ezeket az adatokat, a nyugdíjfolyósító pedig korrigálja a szolgálati időt. Elvileg a személyzeti osztályok már tudnak a hiányzó szolgálati időkból adódó problémákról és profin intézik a munkaviszony leigazolását.