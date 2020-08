Gyökeres változás a magyar nyugdíjaknál: szeptembertől élesedik a módosítás

Szeptembertől élesedik az azonnali fizetési rendszer újabb üteme: immár a nyugdíjak, fizetések is azonnal a számlánkon lesznek, amint kezdeményezték az utalást. A rezsicsekkeket is elfelejthetjük az újítással.

Szeptember 1-jén élesedik az azonnali átutalási rendszer második szakasza, így a 11-én esedékes nyugdíjak is már azonnal a jogosultak számláján lesz a pénz. Ugyanez igaz a vállalati utalásokra, rendszeres átutalásokra, értéknapos utalásokra is, szóval a dolgozók is örülhetnek. nekik is másodperceken belül megérkezik a fizetésük, miután a munkáltató elindította az átutalást.

Megjelenik a fizetési kérelem is, ami a rezsicsekkeket hivatott kiváltani: ennek lényege röviden, hogy a tranzakcióban nem pénzt küld, hanem kér a kezdeményező - például a közműcégek, szolgáltatók. Aki pedig megkapja ezt a fizetési kérelmet, maga döntheti el, hogy eleget tesz-e neki, tehát befizeti-e az így kapott számlát.

