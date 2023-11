Nyugdíj utalás 2023 december: három hét múlva érkezik az újabb utalás, már emelt összegben

Ahogy a korábbi években, 2023-ban is előbb érkezik a nyugdíj decemberben a megszokottnál. A nyugdíj utalás időpontja decemberben 4-e lesz, ez a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátum. A nyugdíjakat és egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a Magyar Államkincstár utalja, a posta pedig az egyéni kifizetési naptárak szerint kézbesíti a járandóságokat. A 2023. novemberi nyugdíjemelést követően decemberben már emelt nyugdíjösszeg érkezik majd az időseknek.

A nyugdíjak és a nyugdíjakkal azonos módon utalandó ellátások folyósítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság feladata. Az ellátások folyósítása mindig a tárgyhónapban történik. Az ellátásokat havonta, forintban utalják. Az ellátás készpénzben történő kézbesítése postai úton a Magyar Posta Zrt. közreműködésével, a jogosult által megadott címre történik. A bankszámlára utalás a jogosult által megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett olyan fizetési számlára (bankszámlára) történhet, amely felett a jogosultnak vagy törvényes képviselőjének rendelkezési joga van - írja az Államkincstár honlapja.

Amennyiben a nyugdíjasok postai kifizetést kértek, akkor az ellátások kézbesítésének ütemezését az adott hónapon belül a Magyar Posta Zrt. végzi el. A Posta az ellátásban részesülő személyeket a kézbesítési napokról rendszerint előző év november hónapban ún. Nyugdíjkifizetési naptár formájában tájékoztatja.

2023. decemberi nyugdíj utalás

A decemberi nyugdíjat a megszokottnák korábban, már 4-én utalják. A legkorábban adott hónap 10. napján érkezhet a nyugdíj, amennyiben 12-e vasárnapra esik, az egyedüli kivétel a december. Így lehetséges, hogy a novemberi és a december nyugdíj utalása között mindössze bő 3 hét telik is. Ez azonban azt is jelenti, hogy a decemberi nyugdíjtól a januári kifizetésig - mely 2024-ben január 12-én, pénteken várható - csaknem 6 hét telik el!

Emelt nyugdíj utalás 2023 december - itt a pontos összeg

A decemberi nyugdíj ugyanúgy emelt összegű nyugdíj, ahogy már a novemberi kifizetés is volt. Novemberben 3,1 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak az októberi nyugdíjhoz képest, decemberben is erre az emelt összegre lehet számítani. Viszont novemberben nemcsak az emelt nyugdíj, hanem a visszamenőleges kompenzáció is érkezett, ez megzavarhatja a nyugdíjasok számításait. Elég azonban azt tudni, mennyi volt az októberi nyugdíj, a Pénzcentrum nyugdíjemelés kalkulátora kiszámítja, mekkora összeg érkezhet decemberben:

Nyugdíjemelés 2024

Januárban ismét emelni fogjuk a nyugdíjakat, újabb 6%-kal, februárban pedig a 13. havi ellátásra is számíthatnak a nyugdíjasok - írta Varga Mihály pénzügyminisztera Facebook oldalán még október elején. Eszerint jövőre 6 százalékos emelésre számíthatnak a nyugdíjasok, ha addig nem változik a helyzet.

Rosszul számolta ki a novemberi nyugdíjemelést a kormány?

A kormány 18,5 százalékra becsülte erre az évre az inflációt, ezért 3,1 százalékos nyugdíjemelésről döntött novembertől, viszont a legfrissebb számítások szerint a kabinet alulbecsülte a 2023-as áremelkedések várható mértékét. Vagyis szakértők szerint a novemberi nyugdíjemeléssel nem lesz inflációkövető az idősek járandósága, mint ahogy azt a törvény előírja!

Farkas András nyugdíjszakértő szerint a kormány az idén nem jól becsülte meg az inflációt, az ő számításai szerint 19,1 százalék lesz az idei nyugdíjas áremelkedések mértéke és nem a kabinet által figyelembe vett 18,5 százalék. A szakértő felhívta a figyelmet rá, hogy ugyanez történt tavaly is: 2022-ben is alulbecsülte a kormány az inflációt és az akkori tévedését sem korrigálta a kabinet. Tavaly ugyanis 14 százalékkal növelték a nyugdíjakat, míg az idén a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által februárban közölt hivatalos áremelkedés 15,2 százalék volt 2022-ben. Ez idén is megtörténhet.