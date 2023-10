Még mindig nyitva van ez a kiskapu a nyugdíjasok előtt: nem lesznek szegények, ha ide teszik a pénzt

Remekelnek idén a nyugdíjpénztári befektetések, számos portfólió mutat bőven kétszámjegyű árfolyamnövekedést - írja a Világgazdaság. Az utóbbi hetekben azonban valamelyest romlott a kép.

Akár részvény-, akár állampapír-túlsúlyos portfólióban tartja valaki a nyugdíjcélú megtakarításait, azonnal meglátszik a nyugdíjalapok teljesítményén, ha romlik a befektetői hangulat. Ezzel magyarázható például, hogy a magas részvénykitettséggel rendelkező nyugdíjpénzári portfóliók augusztus elején még akár 17 százalékos pluszban voltak, majd – kéz a kézben az S&P 500 indexszel – lassú lecsorgásba váltottak, írja a lap.

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztárnál a kockázatvállaló alapjuk már "csak" 11,85 százalékos pluszban van, s két és fél hónap alatt a legjobban tejesítő allianzos portfólióból házon belüli sereghajtóvá vált. Ezeket a gyorsan változó piaci körülményeket és gazdasági változásokat érdemes higgadtan figyelni, ezt régóta hangoztatják a nyugdíjpénztárak.

Az Aegon utódja, az Alfa Nyugdíjpénztár például úgy tekinteni az átmeneti negatív teljesítményre, hogy az csupán elméleti veszteség és mindaddig nem érinti a pénztártagokat, amíg szolgáltatási igényt nem nyújtanak be. Itt egy abszolút hozamú befektetési alapot is beemeltek a válaszható nyugdíjportfóliók közé, és nem is jártak rosszul, akik hittek a leginkább aktívan kezelt portfólióban, hiszen annak árfolyama idén magasan felülteljesítve 17,4 százalékos pluszban állt október első hetében.

Van példa nullás hozamra is idén, ilyen például az Erste Trend nevű portfóliója, amelynek árfolyama mindössze 0,2 százalékkal emelkedett 2023-ban - írja a lap. Ez a nyugdíjalap 20 százalék hazai államkötvény mellett 70 százalék részvényt tartva olyan befektetési formákat támogat, amelyek kiemelten profitálhatnak a várhatóan hosszabb távon fennmaradó gazdasági-társadalmi folyamatokból, megatrendekből mint például a technológia fejlődése, a demográfiai változások, a fenntarthatóság, környezettudatosság hangsúlyosabbá válása, a feltörekvő piacok felzárkózása.