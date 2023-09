Közel az összeomlás? Megreccsenhet a költségvetés, ha túl nagy lesz a novemberi nyugdíjemelés

Hamarosan kiderülhet a novemberi nyugdíjemelés mértéke, a szerdai Kormányinfón elhangzottak alapján szeptember végén születhet erről döntés. A nyugdíjkorrekció hatalmas kiadás lesz a kormánynak még év vége előtt, az elemzők előzetes várakozásai alapján úgy tűnik, elérheti a 150 milliárd forintot. Valószínűleg nem lesz tartható további intézkedések nélkül az idei költségvetési hiány. Több tétel esetében nagyobb eltéréseket is látnak a költségvetésben, a nyugdíjkompenzáció csak tetézi ezeket - mondta a növekedés.hu-nak Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője.

"Minden bizonnyal lesz nyugdíjkompenzáció, ami számottevő kiadást fog jelenteni a költségvetésnek" - mondta az Equilor szakértője, akinek számításai szerint tekintettel arra, hogy a nyugdíjkiadások nagyságrendileg 5000 milliárd forintot emésztenek fel a költségvetésből, egy 3 százalékpontos nyugdíjemelés körülbelül 150 milliárd forintba kerülne az államháztartásnak.

"A korrekciót novemberben kell végrehajtani, így hamarosan kiderül ennek a végleges értéke, de az előzetes várakozásaink alapján meghaladja majd a 100 milliárd forintot. Mindemellett mi több tétel esetében ennél nagyobb eltéréseket is látunk a költségvetésben, így a nyugdíjkompenzáció csak tetézi ezeket" - mondta a szakértő, aki szerint hiába vezettek be különadókat azok előreláthatólag nem lesznek elegendőek a 3,9 százalékos hiánycél tartásához. Úgy véli, újabb intézkedésekre is lehet számítani és a hiánycélt is megemelik idén. Hozzátette: a hiánycél drasztikus emelése problémás lenne, mivel jövőre a túlzott deficit eljárás bevezetése miatt nagyon fontos lenne elérni a 3 százalékos államháztartási hiányt.

Várhatóan meghoznak majd olyan intézkedéseket, amelyek mérséklik a hiányt, konkrétumokat ezzel kapcsolatban azonban nem lehet előre megjósolni

- mondta Árokszállási Zoltán.