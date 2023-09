Gulyás Gergely: lesz nyugdíjkompenzáció, ennek mértékéről szeptember végén dönthet a kormány

A tegnapi napon, szeptember 13-án tartott Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: novemberben sor kerül nyugdíjkompenzációra, melynek mértékéről szeptember végén dönthet a kormány. Ezzel eloszlatta a bizonytalanságot, megerősítette: novemberben kompenzálják az időseket a magas inflációért.

"A törvény pontosan meghatározza, hogy a kötelezettségünk az, hogyha a nyugdíjemelésnél, a nyugdíjemelés mértékénél magasabb az infláció - illetve meg kell nézni a nyugdíjas fogyasztói kosár inflációját is, és amelyik a magasabb, tehát a nyugdíjasok számára kedvezőbb számítási módot kell figyelembe venni - annak megfelelően kell kifizetni a különbözetet. Erre novemberben sor fog kerülni és lesz nyugdíjkompenzáció. Szerintem szeptember végén a kormány ennek mértékéről is tud dönteni" - mondta el az ATV kérdésére válaszolva Gulyás Gergely tegnap, a szeptember 13-i Kormányinfó keretében, melyről a Pénzcentrum is tudósított. Arra eddig is számítani lehetett az inflációs mutatókat látva, hogy szükség lehet korrekcióra novemberben, azonban az már a kormány adott évi, teljes évre vonatkozó inflációs becslésén múlik, szükségesnek látják-e az évközi nyugdíjemelést novemberben. Ez most már biztos, csak a nyugdíjemelés mértéke kérdéses.

Lesz nyugdíjemelés 2023 novemberében

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, megjelentette a KSH nemrég a friss inflációs mutatókat, amely szerint január-augusztus időszakban, vagyis az év első 8 hónapjában az általános infláció 22 százalékos, a nyugdíjas infláció 23,3 százalékos volt. Ezek alapján szakértői becslések szerint a teljes évi infláció - melynek év végéig még csökkenését várják - 17,5-19,5 százalék között alakulhat. Vagyis szinte borítékolhatóan több lesz, mint az év eleji nyugdíjemelés mértéke, vagyis 15 százalék. Tehát ez alapján is nagyon valószínű volt, hogy novemberben a nyugdíjasok számíthatnak kiegészítő emelésre, ezt erősítette meg most Gulyás Gergely határozott kijelentése:

Arról tehát, hogy mekkora lesz a nyugdíjemelés mértéke, valószínűleg szeptember végén tud dönteni a kormány. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint október első hetében szokott megjelenni a rendelet, amely hivatalossá teszi a döntést a nyugdíjkorrekcióról, illetve a nyugdíjprémiumról. Nyugdíjprémiumra idén azonban nincs kilátás, hiszen a GDP-növekedés csak valamilyen csoda folytán haladhatná meg a 3,5 százalékot 2023-ban.

A legjobb esetben is, ha az infláció sokat csökkenne év végéig, 2,5 százalékos emeléssel számolhatnak az idősek - viszont a benzinárak emelkedése még belerondíthat az inflációs görbébe, ráadásul a nyugdíjasok az általános inflációnál legalább egy fél százalékkal nagyobb drágulást biztosan tapasztalhatnak. Így reálisabb legalább 3, de akár 4 százalékos emeléssel számolni.

Fontos, hogy mivel százalékos emelésről van szó, ezért egy nyugdíjas, akinek például 140 ezer forint a havi juttatása, 4 százalékos emelés esetén is 5 600 forintos emelésre és 61 600 forint egyösszegű visszamenőleges korrekcióra számíthat. Miközben egy 350 ezer forintos nyugdíjat kapó idős 14 ezer forintos emelést kaphat, és egy összegben plusz 154 ezer forintot kaphat novemberben. A százalékos emelések pedig csak mélyítik azt a szakadékot, amely az elszegényedő nyugdíjasok és a jómódúak között tátong: