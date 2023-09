Újabb hidegzuhany ez a magyar nyugdíjasoknak: nem lesz prémium, keresztet vethetnek a plusz pénzre

Biztosan nem lesz idén nyugdíjprémium, mondta Farkas András nyugdíjszakértő, aki azt is megjegyezte: a pluszpénz feltétele, hogy a GDP növekedése legalább 3,5 százalék legyen, ám a gazdaság most recesszióban van - írja a Népszava. A GDP növekedése a legoptimistább előrejelzések szerint sem haladhatja meg idén az 1,5 százalékot, már ha egyáltalán pozitív tartományban lesz ez a mutató.

Jövőre viszont meghaladhatja a GDP-növekedés a 3,5 százalékot, a jelenlegi kormányzati várakozás 4 százalék. Ha ez megvalósul, akkor 2024 novemberében 10 ezer forintot kaphatnak prémium jogcímen az idősek. A nyugdíjprémium kiszámításához ugyanis a novemberi nyugdíj összegének, de legfeljebb 80 ezer forintnak az egynegyedét szorozzák a tényleges GDP növekedés és a 3,5 százalék törvényi küszöbérték különbségével, de legfeljebb 4-gyel, így annak maximális összege 80 ezer forint.

Farkas András szerint a nyugdíjprémium mára elvesztette a jelentőségét. Egyszeri juttatásról van szó, ami nem épül be az ellátásba, és amit a 2009-ben felfüggesztett 13. havi nyugdíj helyett vezettek be. Az adható összeget és a számítást a kormány nem tartotta karban, nem igazította például a változó átlagnyugdíjhoz. (A nyugdíjprémiumot még a Bajnai-kormány vezette be, a törvény azóta sem módosult.) A szakember ettől függetlenül is úgy véli, a nyugdíjprémium a 13. havi nyugdíj 2022-től történt teljes, ráadásul felső korlát nélküli visszavezetése miatt is okafogyottá vált. Az évek alatt ráadásul minimálisra zsugorodott a juttatás vásárlóértéke.

Sokkal célszerűbb és méltányosabb felhasználása lenne, ha ezt a pénzt csak a legszegényebb, körülbelül 220 ezer nyugdíjasnak osztanák el - véli a szakértő.

Farkas András beszélt a novemberi nyugdíjkorrekcióról is a lapnak: számításai szerint az éves nyugdíjas infláció az első nyolc havi tapasztalatok alapján ennél egy-másfél százalékkal magasabb lehet, így elérheti a 18,7 – 19,2 százalékot. Hozzátette ugyanakkor: egyetlen előzetes becslés sem köti a kormányt, de feltehetően legalább 2,5-, legfeljebb 3,5 százalék korrekcióra számítani lehet. Ennek ellenére sem biztos, hogy lesz emelés, mert akár azt is mondhatja a kormány, hogy az idei 15 százalékos januári nyugdíjemelés önmagában lefedte a 2023. évre becsülhető éves inflációt, így nincs is szükség korrekcióra. A végső válaszra októberig várni kell, ekkor jelenhet meg a novemberi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet - írták.