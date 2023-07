Rengeteg magyar nyugdíjasnak kell dolgoznia a jövőben: jöhet a sírig tartó munka?

Egy friss felmérésből az derült ki, hogy a megkérdezettek összesen majdnem fele gondolja úgy, hogy a jelenlegi nyugdíjkorhatár után is dolgoznia kell majd, sokan pedig azon sem lepődnének meg, ha még 70 éves koruk után sem pihenhetnének.

Az OTP Nyugdíjpénztár friss felméréséből kiderül, hogy minden ötödik ember úgy véli, még 70 éves kora után is dolgoznia kell majd. Összességében pedig többségben vannak azok, akik arra számítanak, hogy a jelenlegi nyugdíjkorhatár, vagyis 65 éves koruk után is rá lesznek szorulva a munkára, főként a férfiak gondolják így. Azok aránya kevés, mindössze 15 százalék, akik szerint már korán, akár 63 évesen vagy annál is korábban elmehetnek nyugdíjba. Sokan ráadásul úgy vélik (22%), hogy napi 8 órában kell majd tovább dolgozniuk, vagyis 65 vagy 70 évesen is teljes munkaidővel kalkulálnak.

„Érthető, hogy sokan kiszámíthatatlannak tartják a jövőt, főleg, ha több évtizedre előre tekintünk. Számos kihívással kell szembesülnünk, úgy, mint az elöregedő társadalmak, bizonytalan gazdasági helyzet, melyek mind-mind arra mutatnak, hogy a jövőben lehetséges, hogy még a jelenleginél is nagyobb problémákkal kell megküzdenünk. Ezért is rendkívül fontos, hogy az öngondoskodást is évtizedes távlatban tervezzük, hiszen, ha idejében elkezdjük, bebiztosítjuk időskori anyagi biztonságunkat” – mondta el Nagy Csaba, az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.