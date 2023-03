Zuhannak a lakásárak: itt már bekövetkezett, amire olyan sok magyar várt

Bár éves szinten még mindig jelentősnek mondható a lakásdrágulás, januárhoz képest már több helyen csökkenésről van szó. A használt lakások kínálata Budapesten 20 százalékkal, a vármegyeszékhelyeken több mint 60 százalékkal bővült, miközben a kereslet csökkent. Március végén a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméterára 952 ezer forint volt, ez pedig lényegében stagnálást jelent az év elejét jellemző szinthez képest. Több városrészben, köztük az egyik legnépszerűn lokációnak számító XIII. kerületben is csökkentek az árak a kínálati piacon.

A vármegyeszékhelyen az éves drágulás 3-34 százalékot tett ki, de több nagyvárosban, így Debrecenben és Pécsen is csökkentek a négyzetméterárak január óta. Továbbra is a széles szakadék a lakáspiacon, ami a kínálat és a kereslet alakulását illeti. Ez pedig egyre jobban látszik a használt lakások átlagos négyzetméterárának alakulásán - derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a március végén jellemző kínálati árakat mutatja be.

Trendforduló árcsökkenéssel

“Bár éves összevetésben még mindig jelentős drágulás látható az átlagos négyzetméterárak alapján az országos piacon, tavaly ősszel megtorpant az áremelkedés. Sőt, bizonyos lokációk kínálatában már csökkentek az árak. Ezen felül a vásárlók alkupozíciója a tavalyi szint másfélszeresére, 6-8 százalékra nőtt 2023-ban. Így nem túlzás azt mondani, elindult az árcsökkenés” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a legfrissebb adatokat kommentálva. A folyamat hattérében elsősorban az áll, hogy a magas lakáshitelkamatok, a bizonytalan környezet miatt sok háztartás későbbre halasztotta a tervezett költözést.

Miközben az eladó lakások iránt érdeklődők száma csökkent, a kínálat jelentősen nőtt. Budapesten több mint 20 százalékkal bővült tavaly márciushoz és majdnem 10 százalékkal idén januárhoz képest. A vármegyeszékhelyeken összességében több mint 60 százalékkal nőtt a kínálat egy év alatt, de az idei év első hónapjához képest is két számjegyű, több mint 11 százalékos bővülés következett be.

Árcsökkenés több fővárosi kerületben

Budapesten március végén 952 ezer forint volt az eladó használt lakások átlagos négyzetméterára, ez több mint 8 százalékkal haladja meg a tizenkét hónappal ezelőttit. Ugyanakkor a januárhoz képest mindössze 0,4 százalékos emelkedtek az árak, ami már csak stagnálást jelent. Több városrészben csökkentek az árak az év elején látott szintekhez viszonyítva. Az egyik legnépszerűbb fővárosi lokációnak számító XIII. kerületben 1,7 százalékkal 1,06 millió forintra mérséklődött az átlagos négyzetméterár. A XV., a XX., a XXI. és a XXII. kerületben 2-3 százalékos csökkenés ment végbe két hónap alatt, így a négyzetméterár 698-971 ezer forintra változott.

A vármegyeszékhelyeken 3-34 százalékkal nőttek az árak éves összevetésben. A januári árakhoz képest Szombathelyen, Debrecenben, Pécsen és Kecskeméten 0,7-3,9 százalékkal 518-754 ezer forintra süllyedtek a négyzetméterárak. Számos vármegyeszékhelyen pedig stagnálásról beszélhetünk. Igaz vannak azért kivételek, Egerben, Szolnokon és Tatabányán egyaránt 5 százalék körüli emelkedés következett be január óta, így a négyzetméterárak 471-547 forintra nőttek

- fogalmazott a szakértő. Balogh László szerint az infláció visszahúzódása, ezzel együtt a kamatok csökkentésére van szükség ahhoz, hogy élénkülés jöjjön a használt lakások piacán. Egyelőre korai pontos előrejelzést mondani erre, de várhatóan az év második felében már kedvezőbb lesz a helyzet.