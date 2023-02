Idősek, figyelem! Külön kell kérni a visszamenőleges nyugdíjemelést: mutatjuk, kinek járhat plusz pénz

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egy fontos kitétel ellenében lehetőség van visszamenőleg is megszerezni az idei nyugdíjemelést annak is, aki tavaly még nem ment nyugdíjba – számolt be az infostart.hu.

A törvény szerint a nyugdíjemelés annak jár, aki tavaly legalább egy napot nyugdíjban töltött. A kérdés az, hogy mi történik ilyenkor azokkal, akik csak most akarják befejezni a munkát. Nekik is jár vajon az emelés? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A jó hír az, hogy aki már tavaly nyugdíjba mehetett volna, de csak idén tervezi annak a törvények szerint lehetőség van hat hónapra visszamenőleg a nyugellátás igénybevételére. Azaz, ha valaki tavaly már nyugdíjas lehetett volna, megteheti és jár neki a 15 százalékos nyugdíjemelés. Sajnos, azonban annak, aki csak idén tölti be a 65. életévét, annak csak 2024-től fog járni az emelés. Azonban érdemes átgondolni, hogy szeretnénk-e visszamenőleg nyugdíjba menni és igényelni a 15 százalékot, vagy inkább dolgozunk tovább, ugyanis az, aki a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 nap szolgálati időt szerez, további nyugdíjnövelésben részesül.

Címlapkép: Getty Images

