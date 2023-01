Örülhetnek a kisnyugdíjasok: kivételes emelés kérhető, így kell igényelni 2023-ban

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti. Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető. Ennek összege legalább 15 ezer forint, legfeljebb 50 ezer forint.

A nyugellátások 2023. január havi emeléséről szóló kormányrendeletben kihirdetésre kerültek a nyugellátásokkal kapcsolatos méltányossági lehetőségek módosításáról szóló rendelkezések is – írja az adó.hu

Ismert dolog, hogy a társadalombiztosítási ellátásoknál meghatározott esetekben lehetőség van méltányosságból megállapítani az adott ellátásra való jogosultságot, illetve felemelni az ellátás összegét. A társadalombiztosítási ellátásoknál meghatározott esetekben lehetőség van méltányosságból megállapítani az adott ellátásra való jogosultságot, illetve felemelni az ellátás összegét.

A nyugellátásoknál nézve a kérdést:

vajon ha a nyugdíj-jogosultsághoz csak egy kicsi hiányzik, de a fennálló élethelyzet miatt nagyon szükséges lenne, hogy a nyugdíj megállapításra kerüljön, nyugdíjba lehessen menni, van-e lehetőség az egyéni körülmények, problémák alapján kedvezmény nyújtására, méltányosság gyakorlására?

illetve alacsony összegű nyugellátások méltányosságból történő megemelése mikor történhet?

Nincs változás a méltányosságból történő nyugdíj-megállapításnál

Az öregségi nyugdíj–jogosultág két feltétele, a nyugdíjkorhatár betöltése, és a megfelelő mértékű szolgálati idő (a teljes nyugdíjhoz legalább húsz év, rész nyugdíjhoz legalább tizenöt év) megléte. A két követelmény közül csak a szolgálati idő rövidsége esetében van lehetőség kivételes méltányosság gyakorlására, a korhatár be nem töltése esetén ilyen megoldás nem alkalmazható.

Bármennyire fontos is lenne, hogy az a személy, aki még nem töltötte be a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, kivételes méltányosságból nyugdíjba vonulhasson, ez nem lehetséges, bármilyen hosszú szolgálati idővel is rendelkezik nevezett.

A nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meghatározott mértékű hiánya különös méltánylást érdemlő körülmények esetén orvosolható.

Változás 2023-ban – a nyugdíj összegének méltányosságból történő emelése

A nyugellátások összegének kivételes méltányosságból történő emelése a következők szerint történhet. A feltételeket a nyugdíjtörvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet 72/B paragrafusa tartalmazza, mely jogszabályhelyben szereplő összeghatárok több ponton módosulnak 2023-ban a következők szerint:

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegynek, továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 120 ezer forintot (A korábbi összeg 90 ezer forint volt.)

A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú szolgálati idővel rendelkezik (férfi harmincöt évnél, nő harminc évnél hosszabb szolgálati idővel), a 70 éven felüli személyeket, továbbá aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket nevelt, és azt a személyt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben.

A kérelem benyújtásánál a kérelmezőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a fentiekhez kapcsolódó adatok megadásra kerüljenek.

A kivételes nyugellátás emelés háromévente lehetséges. Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított három év még nem telt el.

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább 3 ezer forint, legfeljebb 8 ezer forint.(Ez magasabb összeg, mint a korábbi meghatározás, mely a legalább a nyugdíjminimum 10 százaléka, legfeljebb a nyugdíj minimum 25 százaléka volt.)

Segítség lehet nehéz élethelyzetben a nyugdíjas személy részére adható egyszeri segély is.

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg

a 100 ezer forintot (a korábbi összeg 80 ezer forint volt), ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él,

a 120 ezer forintot (a korábbi összeg 90 ezer forint volt), ha egyedül él.

Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető. Ennek összege legalább 15 ezer forint, legfeljebb 50 ezer forint: a korábbi meghatározás a legalább 15 ezer forint, legfeljebb a nyugdíjminimum másfélszerese volt., a felső határ került megemelésre.