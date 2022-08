Itt a megoldás a nyugdíjemelés legnagyobb dilemmájára: ennek örülhetne minden idős magyar

A magas infláció miatt lesz újabb nyugdíjkorrekció novemberben, másrészt pedig a GDP-adat 3,5 százalékot meghaladó mértéke miatt lesz nyugdíjprémium is a hónapban. Így kettős pluszjuttatás jön a novemberi nyugdíj mellé. A nyugdíjasok helyzete így talán kedvezőnek tűnik, azonban az élelmiszerárak emelkedése drasztikus volt az elmúlt hónapokban.

A szakértő szerint "csak most jön a igazi feketeleves", amikor szeptembertől az infláció további három vagy akár öt százalékkal is nőhet, tehát a nyugdíjas-infláció akár felmehet már 18-20 százalékra a rezsiszámlák hatása és az üzemanyag-ársapkák korlátozása miatt. Emellett az aszály hatása is meg fog jelenni az árakban - írja a Infostart.

A mostani helyzetben havonta kellene körülbelül két százalékkal emelni a nyugdíjakat. Ha nem megoldható a havi emelés, akkor legalább negyedévente legyen nyugdíjemelés, mert így a nyugdíjasoknak nem kell túl sokáig "hiteleznie" az államot azzal, hogy a nyugdíjuk nem éri el azt az összeget, amit a törvény garantálna nekik - javasolja Farkas András nyugdíjszakértő, a Nyugdíjguru alapítója.