Komoly bajba kerülhetnek az 50 pluszos magyarok: az egészségük is rámehet, ha lemondanak erről

Az időjárás már a nyarat idézi, rengetegen tervezgetik már nyári utazásaikat. Azonban nem mindenki engedheti meg magának a kikapcsolódást: friss statisztikák szerint 10-ből 4 magyar olyan anyagi helyzetben van, hogy egy hét pihenést sem tud kigazdálkodni egész évben, nemhogy a főszezonban. Az alacsony jövedelműek háromnegyede, az egyedül élő nyugdíjasok 60 százaléka, és egyszülős családok 55 százaléka nem tud kigazdálkodni egy hét nyaralást. Miközben a kikapcsolódás, feltöltődés nemcsak azért fontos, mert divat lenne nyaralni menni, vagy mert sokan vágynak utazni, hanem a mentális egészség megőrzéséhez is elengedhetetlen a nyaralás. Legfőképpen az 50 év feletti korosztálynak.

Az Eurostat friss adatai szerint 2023-ban a magyarok 43 százaléka nem engedhetett meg magának egy heti nyaralást sem egész évben. Nyaralás nem a szabadságot értjük, hanem a nem otthon eltöltött időt, utazást. Ez az adatsor nem azt vizsgálja, hogy azok, akik akarnának nyaralni megtehetik-e, hanem azt, hogy a jövedelmük alapján ki tudnák-e gazdálkodni. Ezzel Európán belül nálunk a 4. legrosszabb a helyzet.

A montenegróiak 64, a románok 59,5, a bolgárok 44,2 százaléka nem engedhet meg magának egész évben egy hét nyaralást. A magyaroknak 43,3 százaléka van ebben a helyzetben, így európai összehasonlításban nálunk az egyik legrosszabb a helyzet. Az EU-átlag 28,6 százalék. Svájcban, Norvégiában vagy Luxemburgban 10 százalék alatti azok aránya, akiknek nem futja egy hét nyaralásra sem.

Az adatsorból az is kiderül, hogy Magyarországon utoljára 2018-ban volt az arány hasonló, 43 százalékos. 2019-ben és 2020-ban javulás, míg 2021-től ismét romló tendencia mutatkozott. Ez feltehetően nagyban összefügg a nyaralás anyagi vonzataival. A pandémia alatt a vendéglátás-turizmus szektorban óvatosabban emelték az árakat, ahogy azonban nem volt már szükség korlátozásokra, a rezsiárak az egekbe szöktek, az általános infláció nagymértékben nőtt, ez megmutatkozott a nyaralási költségekben is.

Azt is fontos megjegyezni, hogy 2022-ről 2023-ra sok más országban is emelkedett azok aránya, akik nem tudnak nyaralni menni. Ez is összefüggésben lehet a turisztikai szektor kilábalásával a járvány után és az általános drágulással. 2023-as adatokat mérve a 2022-es számokhoz Görögországban, Spanyolországban, Horvátországban, Romániában és Szlovéniában lehet javulást látni, és köztük is csak Horvátország az, ahol 2021-ről 2022-re is javulás mutatkozott.

Sok család és nyugdíjas mondhat le idén is a nyaralásról

Az adatsorból az is kiderül, hogy a különféle összetételű háztartásoknak hány százalékára igaz, hogy nem engedhetnek meg maguknak egy hétnyi nyaralást sem egész évben. Ebben óriási különbségek mutatkoznak. A teljes lakosság körében a részarányuk 43,3 százalék volt 2023-ban, a mediánbér 60%-a alatti jövedelműek esetében viszont 75,8 százalékos! (A bruttó mediánbér 2023-ban 450 ezer forint volt a KSH szerint, ennek 60%-a 270 ezer forint, az nettóban kedvezmények nélkül nagyjából 180 ezer forint.) Az alábbi grafikonon látható, hogy 2022-ben javult az alacsony jövedelműek helyzete 2022-höz képest, 2023-ban ismét közel háromnegyedük nem tudott nyaralni menni.

Azt is érdekes megnézni, a gyermeket nevelők körében milyen arányt mutat azok száma, akik nem tudják kigazdálkodni az évi egy hetes nyaralást. A háztartások eltartott gyermekkel és eltartott gyermek nélkül, alig mutatnak különbséget. Jellemzően azok között magasabb a nyaralni nem tudok aránya, akik nem nevelnek gyereket, de a különbség nem számottevő. Ami szembeötlő, hogy két felnőtt esetében az egy vagy két gyermeket nevelő háztartások kevesebb mint harmada van ilyen helyzetben, míg a három vagy több gyermeket nevelők közel fele! A legrosszabb helyzetben pedig az egyszülős családok vannak, ahol 55,2 százalék az aránya azoknak, akik a nyaralást nem engedhetik meg maguknak:

A 65 év felettiek körében is magasabb a nyaralni nem tudók aránya, mint a teljes lakosságban. Az egyedül élő idősek 59,5 százaléka, míg a két fős háztartásokban, ahol legalább egy személy 65 év feletti, 47,5 százalék az arány Magyarországon. Látható, hogy az egyedül élő 65 év felettiek aránya is sokat romlott a 2022-es 50,2 százalékos arányhoz képest.

Az utazás a mentális egészség szempontjából is fontos

Bizonyított, hogy a mentális egészséghez is elengedhetetlen a nyaralás, utazás - főként idősebb korban. Mindenki számára más jelent kikapcsolódást: valaki mindig új helyeket fedezne, távoli egzotikus helyekre utazna, más minden évben a megszokott vízpartra jár kikapcsolódni. A hangsúly ott van, hogy hátrahagyva a megszokott környezetet keressük a kikapcsolódást. Manapság már egyre inkább elterjedt a nézet, hogy a nyaralás is olyan alapvető szükséglet, amely a testi és lelki egészség megőrzésében is kardinális szerepet tölt be.

Bár egy felmérés szerint éppen az idősödő generációk tagjainak lenne a legnagyobb szükségük utazásokra, kikapcsolódásra, feltöltődésre, a fenti statisztikák alapján viszont éppen ők nem engedhetik ezt meg maguknak nagyobb arányban. A 2022-es kutatás alapján a magyarok 91 százaléka szerint az utazás és a nyaralás javíthatja a mentális egészséget, és a válaszadók kétharmada szerint határozott összefüggés van a vakációzás és a jóllét között. Az is kiderült, hogy majdnem minden második (49%) magyar úgy gondolja, hogy romlott a mentális egészsége a világjárvány idején a korlátozott utazási lehetőségek miatt.

A generációk között viszont jelentősek a véleménykülönbségek: míg a Z generáció tagjai közül 10-ből 6-an úgy érzik, hogy romlott a mentális egészségük, addig az Y generációnak csak kevéssel több, mint fele (52%), az X generációnak pedig 44%-a vélekedik így. A Baby boomerek körében pedig a legalacsonyabb ez az arány: 10-ből mindössze 3 fő (29%) tapasztalt a mentális egészségében negatív változást a korlátozott utazási lehetőségek miatt.

Viszont a kutatás szerint a válaszadók döntő többsége (83%) legalább egy, de inkább több utazást tart ideálisnak évente. Az X generációsok között a legmagasabb ez az arány: 88 százalékuk érzi úgy, hogy évente legalább egy nyaralásra szüksége van a feltöltődéshez. Kiemelkedő, hogy a generáció minden második tagja évi legalább 2 utazással, sőt, 10-ből 1 fő (11%) évi 4 vagy több utazással elégedett igazán. A Baby boomereknek pedig a háromnegyede igényelne legalább évi egy nyaralást.