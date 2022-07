Bíró Ica kifakadt: az éhhalálhoz is kevés a nyugdíja, két helyen is dolgozik mellette

Nyugdíjas lett Bíró Ica. A napokban állapították meg az őt a megillető összeget, ami 89 ezer forint. Habár állítása szerint ennél is kevesebbre számított, pontosan tudja, a mai viszonyok között ebből nem lehet megélni.

Hogy megéljen, munkát kell vállalnia. Mint ahogy azt a Blikknek elmondta, két helyen is dolgozik, de egyáltalán nem szégyelli.

Az egyik egy butik, ahol eladó és amolyan tanácsadó vagyok. Szeretem, mert amikor a Metál Lady Butikomat működtettem, rengeteg nőnek segíthettem. Most ugyan nem a saját üzletemben állok a pult mögött, de ugyanúgy szeretettel csinálom. Valahogy meglátom, kinek mi áll jól, és ezt el is fogadják tőlem. A másik civil állásom gyönyörű helyen van, a Teleki-Wattay-kastélyban, ahol heti több alkalommal vállalok 24 órás recepciós szolgálatot. Gyönyörű a hely, ahová a kutyusaimat is vihetem.

Munka egy életen át?

Azzal mindenki tisztában van, hogy a hazai nyugdíjrendszert ingatag lábakon áll, így sokan kénytelenek dolgozni idős korukban is, hogy megéljenek. Az élethosszig tartó munkának létezik egy sokkal vonzóbb alternatívája is, amit ráadásul az állam is támogat. Ennek segítségével előre gondolkodással és tudatos tervezéssel biztosíthatjuk gondtalan nyugdíjas éveinket.

Az utóbbi időben nálunk is elindult egy pozitív irányú szemléletváltás. A magyar emberek felismerték, nem lehet kizárólag az államra számítani nyugdíjas éveinkben sem. Ennek oka valószínűleg az, hogy sokaknak a jelenleg még elműködő ellátórendszer mellett is csak az alapvető megélhetést teszi lehetővé. Megszokott életszínvonaluk fenntartásához és egy valóban aktív és élvezetes nyugdíjaskor megélésére igen keveseknek biztosít elegendő anyagi forrást. Pedig a legtöbb ember nyilván erre várna, ez pedig hatványozottan igaz a nyugdíjtól, egyelőre távolabb álló, fiatalabb dolgozókra, akik közül egyre többen tesznek is álmaik megvalósításáért.

A nyugdíjcélú öngondoskodási megoldásokat támogatja az állam, méghozzá adókedvezmény formájában. Így akár százezreket is megspórolhat az adójából, akinek elég magas jövedelme van ahhoz, hogy maximalizálni tudja az évközi befizetéseit az állam által támogatott megtakarítási formákban. A nyugdíj-előtakarékosság kulcsa pedig az, hogy időben kell belekezdeni.

Ha tehát még legalább egy évtizedünk van a nyugdíjhatárig, érdemes lehet egy, vagy akár több ilyen konstrukcióba fektetnünk.