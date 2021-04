Így élnek a magyar nyugdíjasok Olaszországban: ennyibe kerül a Dolce Vita

Reagálva a balatoni ingatlanpiac árszínvonalának emelkedésére, egyre több magyar nyugdíjas dönt úgy, hogy utolsó aktív éveit az olasz riviérán tölti. Helyi ingatlanos szakemberek segítségével megnéztük, hogyan zajlik Olaszországban az ingatlanvásárlás, és mennyibe kerül a nagybetűs Dolce Vita Életmód.

Lemenő napfény, tengerpart, finom olasz kávé vagy reggelire egy klasszikus burrata, mely olyan lágy, hogy szétolvad szánkban, de ízvilága kirobbanó, tejszínes és savanykás is egyszerre s az olasz kultúra…no még sorolhatnánk. Ez tényleg elég ahhoz, hogy hátat fordítsunk a magyar tengernek? Nos, vannak érvek és ellenérvek is bőven.

A Balaton a mi Riviéránk, kétségtelen, közel van. Pénteken a fél ország útra kel, dugóban araszolunk a lazulás felé, egy hétvégére magunk mögött hagyjuk a nagyváros zaját, és már fejben ott vagyunk. A mostani árakat eltekintve, ha valaki ott szeretné a kikapcsolódást megvalósítani és ingatlant vásárolni, nos a budapesti árakkal vetekedik az ottani ingatlanpiac.

Tihany és Zamárdi áll a csúcson, ahol a lakások átlagos négyzetméterára átlépte az egymillió forintot. Megfigyelhető a balatoni kereslet növekedése, nem függetlenül a koronavírus okozta járvány hatásaitól. Az, hogy az ingatlan jó adottságokkal rendelkezzen, infrastruktúra legyen, de mégis intim, közel legyen a part, de kellően csendes, nos ennek mind-mind ára van. Új ingatlanok esetében nem ritka az egymillió forintos négyzetméterár.

A Duna House elemzési vezetője szerint kétfajta kedvelt lokáció van: a vízparti házak, illetve a magasabban fekvő, nagyon jó panorámával rendelkező ingatlanok. A vevők túlnyomó többsége nyaralásra keresi a vízparti ingatlanokat. Az újépítésű ingatlanok növekvő árai miatt a vízparttól távoli telkek, panellakások és használt ingatlanok árai is jócskán megemelkedtek.

Sok nyugdíjas inkább Olaszországban vásárol

Miért is vásárolnak a magyarok tehát a Balaton helyett Dél-Olaszországban ingatlant, miért döntenek inkább úgy, hogy sokkal távolabb kapcsolódnak ki? Nos, az ok egyszerű. Utazási szokásaink változtak szerte a világban. Egész Európa számos helyére eljutunk pár óra alatt. Mióta közvetlen repülőjárat van Bariba, ez megnyitotta azt a csatornát, hogy a déli terület most már könnyedén, kb. 1,5 óra alatt elérhető, vagyis olyan mintha a Balatonra ugrottunk volna le, és a repülőjegy is pár ezer forint.

Egész évben jó idő van, a nyárban sosem csalódunk. A meleg márciustól hónaptól október végéig tart, vagyis 7 hónapon át a kellemes meleget tudjuk élvezni. Nagyjából csak a január ami hűvös, ilyenkor jó szolgálatot ad a légkondicionáló fűtése. Bari repülőterein, mikor megérkezik egy-egy gép a parkoló hirtelen megtelik megszámlálhatatlan német, dán, magyar, holland rendszámú autóval, kik kedvenc családtagjaikért érkeztek...vagyis nyugati szomszédaink, már jóval hamarább felfedezték a „spanyolviaszt” az életérzést és kétlaki életre rendezkedtek be.

Nyaralóvásárlás Olaszországban: mit kell róla tudni?

Készüljünk fel arra, hogy déli olaszok nagyon nagy része nem beszél semmilyen idegennyelvet. Se bankban, se hivatalokban, se utcán, szóval sehol. Ugyanakkor számtalan ott élő külföldi és magyar honfitársunk is ráállt az ingatlanközvetítésre, és annak teljeskörű ügyintézésére. Az interneten meghirdetett ingatlanok 90%-ának megvásárlása csak ingatlanközvetítőn keresztül történhet, kinek a díja kis értékű ingatlanok (40 ezer euró alatt) esetében kb. 3000Eur, ami körülbelül igazodik az ingatlan vételárához mely nagyságrendileg 10%.

Ezt az összeget megfizeti azonban a vevő és külön az eladó is részére.

Az ingatlanközvetítő intéz mindent, mint pl. a földhivatali eljárást is, közjegyzői egyeztetést. Az írásos ajánlatot is neki kell tenni, így a legtöbb esetben az adásvétel kifizetéséig nem is találkoznak a felek. Mikor a vevő ajánlatot tesz, a foglaló összegét máris le kell tenni. Itthon nem jellemző, a csekkes megoldás, de itt, ekkor, ebben a fázisban a legtöbb esetben, nem lehet banki utalással intézni, hanem csekkel. Ez újabb nehézség az ügyintézésben.

Olaszországban nem nyithat bankszámlát az, akinek nincs ott állandó lakcíme. Állandó lakcíme pedig annak van, ki ott él, azonban, ha az EU-ból érkezik a vevő azért könnyebb ez a tortúra, de ezzel együtt egy külföldi állampolgárnak ez komoly próbatétel. Ezért célszerű, hogy vagy legyen ott egy „bizalmi” emberünk vagy idegennyelvet beszélő ingatlanközvetítő, aki a teher nagyrészét leveszi vállunkról.

Az adásvételi szerződés ennek függvényében egy vagy kétnyelvű. Az adásvétel fennmaradó részét az aláírásig át kellett utalni. Tehát előtte, nem utólag mint itthon szokás. Összességben elmondható, hogy egy 40 ezer euró összegű ingatlan esetén még számíthatunk kb. 10 ezer euró összegű járulékos költségre.

És, ami számunkra az egyik legfurcsább dolog, hogy hiába fizettük ki álmaink lakását, házát, nyaralóját, azonnal nem kerülünk birtokba. Minimum 3 hónap a várakozás, de nem ritka az egy év. Vagyis az áhított ingatlan ugyan már a miénk, mi fizetjük már utána az adót és a terheket, de mégsem foglalhatjuk el. Feltételezhetően ez az eladó kényelmét szolgálja arra, hogy az adásvétel során kapott vételárból tudja kényelmesen következő ingatlanát finanszírozni.

A közjegyzői díj nem túl magas. A közjegyzőnek az adásvételkor kell kifizetni az átírási illetéket, amely egy 40 ezer eurós ingatlan esetén 2%, ha lakás megnevezésű az. Nyaraló esetén ez az illeték magasabb. Tekintettel, hogy az ingatlanügynök mindent intéz, így ha már láttuk a kiválasztott ingatlant, legközelebb elég csak az adásvételkor újra kiutaznunk. Egy 80m2 alapterületű lakás eseténben nagyjából 100 euró a havi díj mely magában foglalja: közös költség, internet, villany, gáz díjat. Ha internetet szeretnénk bekötni újabb csavar: csak olasz bankkártyával lehetséges.

Ha állandó lakóhelyül választjuk ezt a régiót, akkor minden megoldódik. Lesz állandó lakcímünk, olasz bankkártyánk, egészségbiztosítást tudunk kötni.

Bariban még IKEA is van, bár az olasz desing mindenhol megtalálható, ha ottani bútorokkal szeretnénk ingatlanunkat berendezni. 38.000 Eur összegért, már felújított, jó állapotú ingatlant lehet vásárolni nagyvárosokban, míg Lecce közelében 65.000 Eur 300m2 családi ház 500 méterre a tengerparttól is nagyszerű vételnek számít. Igaz, egy ilyen típusú ingatlan nem a legfelkapottabb turista paradicsom közepén áll, inkább egy autentikus, helyiek által lakott tipikus olasz vidékre jellemző.

Persze ezekért a remek lehetőségekért azért kutatni kell, de ez az itthoni ingatlanpiacon is így van. Ha árverés kapcsán szeretnénk licitálni akkor megint egy újabb problémába futunk nevezetesen: a licitálónak olasz adószámmal kell rendelkeznie, de ha adunk egy teljeskörű meghatalmazást adni, akkor bizalmi emberünk licitálhat helyettünk. Ha még az ottani ügyintézés kapcsán vannak is gondjaink, általánosságban elmondható, hogy nagyon kedvesek és segítőkészek az olaszok. Sok esetben ezek a pozitív érzések késztetik az újabb barátokat arra, hogy mindent egybevetve maguk is ingatlant vásároljanak.

Egy közepes ház néhány elvégzendő munkával 1200 és 1500 € / m2 közé kerülne. Ha egy régi házat szeretnénk vásárolni, néhány további munkával 800 és 1200 euró / m2 közé kerülhet, s ha még kevesebb összeget szánunk erre, úgy egy teljesen felújítandó ház 500 euró / m2-be kerülhet. Igaz, akkor idegen környezetben, helyismeret nélkül, kell belevágnunk a felújításba. A nagy kereslet miatt bizonyos területeken a házak valószínűleg megduplázhatják ezeket az árakat, például Porto Cesareo (Lecce) vagy Trulli (Alberobello) a hagyományos házak miatt. Ha aukciós piacon, akkor a "szokásos piaci" ár 25% -ától 80% -ig spórolhatunk.

