Működik a legális nyugdíjtrükk: szinte bármelyik magyar élhet a lehetőséggel

Horváth Zsolt Benjámin

A magyarok körében egyre népszerűbbek az állam által is támogatott öngondoskodási formák, a különböző nyugdíjcélú megtakarítások. Ezek egyike a nyugdíjbiztosítás, ami egyéb vonzó előnyei mellett egy kiskapuval is rendelkezik. A Pénzcentrum utánajárt, ki és hogyan élhet a meglepő lehetőséggel, és a NAV-tól azt is megtudtuk, meddig lesz elérhető ez a jól kifizetődő nyugdíjtrükk.

A nyugdíj-előtakarékossági formák egyre több és több magyar válláról veszik le a nyugdíjaskori anyagi bizonytalanság terhét, ezek legnépszerűbb formái pedig a három fő, az állam által is támogatott konstrukció. A nyugdíjbiztosítás, az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíj-előtakarékossági számla legnagyobb vonzereje, hogy az államkasszából visszaigényelhetjük éves befizetéseink 20%-át. Ez a visszatérítés személyi jövedelemadónkból történik, így bejelentett munkaviszony, vagy jogcímen történő SZJA fizetés nélkül az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíj-előtakarékossági számla esetén le kell mondanunk a kedvezményről, a nyugdíjbiztosítás esetében azonban nem feltétlenül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nyugdíjbiztosítással így is jól járhatunk Az állami támogatás értelemszerűen befizetéseink mértékétől függ, de összege évi 130 000 forintban van maximalizálva, amihez havi 54 166 Ft befizetésre lesz szükségünk. Ezt az összeget minden évben a befizetett személyi jövedelemadó után igényelhetjük vissza, annak bevallásakor. A nyugdíjbiztosítás esetében azonban van egy „kiskapu”, aminek segítségével akkor is élhetünk a kedvezménnyel, ha az adott évben nem fizettünk SZJA-t. Mivel ugyanis megtakarításunk jogilag biztosításként van nyilvántartva, a szerződő és a biztosított személye eltérthet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a biztosított például KATA-s vállalkozó, vagy gyesen lévő anyuka, de a szerződő fizet SZJA-t, a szerződő jövedelemadójából kerülhet jóváírásra a befizetések 20%-a a kedvezményezett nyugdíjbiztosítási számlájára. De mit gondol erről az adóhatóság Kíváncsiak voltunk rá, hogy ezt a „kiskaput” szándékosan hagyták-e meg a biztosítási formánál, illetve arra, hogy a talpraesett szerződők hosszú távon is számíthatnak-e a lehetőségre, ezért megkerestük a NAV-ot, hogy megtudjuk mi a véleményük erről. A hatóság az alábbi választ adta. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) „A személyi jövedelemadóról szóló törvény arra a nyugdíjcélú megtakarításra is biztosítja az adó feletti rendelkezést, amikor a szerződő magánszemély helyett egy másik magánszemély fizeti a nyugdíjbiztosítási szerződés díját. Még akkor is, ha ezért a magánszemély adómentes bevételre tesz szert. A jogalkotás, az adójogi jogszabályok tartalmának meghatározása nem tartozik a NAV feladatkörébe, a NAV jogalkalmazó szervként az Szja tv.szerint teljesíti a magánszemély személyijövedelemadó-bevallásában tett nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban szereplő összegek átutalását.” Az adóhatóság is tudomásul veszi tehát a szerződő-biztosított viszonyban rejlő lehetőség meglétét és nem tervezi, sőt módjában sem állna megszüntetni ezt a rengeteg magyarnak igen kecsegtető alternatívát.

Címlapkép: Getty Images

